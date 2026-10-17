ന്യൂദൽഹി : കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (സിജെപി) ആഹ്വാനം ചെയ്ത ‘ലെഹ്റ ദോ തിരംഗ’ മാർച്ചിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സെൻട്രൽ ദൽഹിയിൽ സുരക്ഷ കർശനമാക്കിയതിനാൽ ശനിയാഴ്ച സെൻട്രൽ പാർക്ക് അടച്ചിരിക്കും. വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് മാർച്ച് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും സിജെപി സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ദിപ്കെ, ഓൾ ഇന്ത്യ സ്റ്റുഡന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ (എഐഎസ്എ) പ്രസിഡന്റ് നേഹ ബോറ എന്നിവരെയും മറ്റ് 100 ലധികം പേരെയും ദൽഹി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതിനാൽ മാർച്ച് നടത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല.
ദൽഹി പോലീസ് ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ 65 പ്രകാരമുള്ള ഔപചാരിക നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് ശേഷം ബോറയെ വിട്ടയച്ചെങ്കിലും, ഭാരതീയ നാഗരിക് സുരക്ഷാ സൻഹിത (ബിഎൻഎസ്എസ്), 2023 ലെ സെക്ഷൻ 126, 170 പ്രകാരം ഡിപ്കെ ഇപ്പോഴും കരുതൽ തടങ്കലിലാണ്, പിന്നീട് പ്രത്യേക എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്ട്രേറ്റ് (എസ്ഇഎം) കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും.
അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന്റെ ആം ആദ്മി പാർട്ടി (എഎപി), ഇടതുപക്ഷം എന്നിവയുൾപ്പെടെ മിക്ക പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും ദിപ്കെയെ പിന്തുണച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തടങ്കൽ നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് ആരോപിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും അക്രമങ്ങൻ പ്രതിഷേധങ്ങൾ തുടർന്നാൽ കേന്ദ്രം ആവശ്യമെങ്കിൽ ഉചിതമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന നിലപാടിലാണ്.
കൊണാട്ട് പ്ലേസിലും ന്യൂദൽഹിയുടെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലും ഏർപ്പെടുത്തിയ നിരോധനാജ്ഞ ലംഘിച്ചതിന് ദൽഹി പോലീസ് വെള്ളിയാഴ്ച ഒന്നിലധികം പ്രഥമ വിവര റിപ്പോർട്ടുകൾ (എഫ്ഐആർ) ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടും കൊണാട്ട് പ്ലേസിന് ചുറ്റും ഒരു ജനക്കൂട്ടം തടിച്ചുകൂടിയതായും ബിഎൻഎസ്എസിന്റെ സെക്ഷൻ 163 (മജിസ്ട്രേറ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ച നിരോധന ഉത്തരവുകൾ) ലംഘിച്ചതിന് എഫ്ഐആർ ഫയൽ ചെയ്യുമെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു.