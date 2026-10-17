ന്യൂയോർക്ക് : ഇന്ത്യയ്ക്ക് വലിയ ആശ്വാസമായി യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് റഷ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കയറ്റുമതികൾക്കുള്ള നിരവധി ഉപരോധങ്ങളും താരിഫുകളും നീക്കി. കഴിഞ്ഞ മാസം ട്രംപ് ഒപ്പുവച്ച നിയമപ്രകാരമാണ് ഈ ഉപരോധങ്ങളും താരിഫുകളും നടപ്പിലാക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി വൈകി പുറപ്പെടുവിച്ച എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവിൽ “ഗ്രഹാം നിയമപ്രകാരം ചുമത്തിയ ഈ ഉപരോധങ്ങളും താരിഫുകളും ഞാൻ ഒഴിവാക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ അത്തരമൊരു ഇളവ് നൽകുന്നത് അമേരിക്കയുടെ ദേശീയ താൽപ്പര്യമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഞാൻ കോൺഗ്രസിന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.”- ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
അതേ സമയം തന്നെ ഉത്തരവിലൂടെ റഷ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട താരിഫുകൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനർത്ഥം ട്രംപ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഭാവിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അവ വീണ്ടും ചുമത്താൻ കഴിയും എന്നാണ്.
എന്തായിരുന്നു വ്യവസ്ഥ, എന്തിനാണ് ട്രംപ് താരിഫ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ?
‘ലിൻഡ്സെ ഒ. ഗ്രഹാം സാങ്ഷനിംഗ് റഷ്യ ആൻഡ് ഇറാൻ ആക്ട് 2026’ എന്ന നിയമത്തിൽ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഒപ്പുവച്ചിരുന്നു. ഈ നിയമപ്രകാരം, റഷ്യൻ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വാങ്ങുന്ന മുൻനിര അഞ്ച് രാജ്യങ്ങൾ, ചൈന, ഇന്ത്യ, സ്ലൊവാക്യ, ഹംഗറി, അസർബൈജാൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങൾക്കും 100 ശതമാനം താരിഫ് ചുമത്താൻ ട്രംപിന് 30 ദിവസത്തെ സമയം നൽകി. ഇതോടൊപ്പം നിരവധി റഷ്യൻ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്താനും റഷ്യയിൽ നിന്ന് അമേരിക്കയിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഊർജ്ജ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് 500 ശതമാനം താരിഫ് ഏർപ്പെടുത്താനുമുള്ള വ്യവസ്ഥയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഒരു മാസത്തെ സമയപരിധി ഇന്നലെ അതായത് ഒക്ടോബർ 18 ന് അവസാനിക്കേണ്ടതായിരുന്നു.
എന്താണ് ഗ്രഹാം നിയമം ?
2026-ലെ ലിൻഡ്സെ ഒ. ഗ്രഹാം റഷ്യയെയും ഇറാനെയും ഉപരോധിക്കുന്ന നിയമമാണ്. ഉക്രെയ്നിനെതിരായ റഷ്യയുടെ യുദ്ധത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകൾ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയായിരുന്നു ഇത്. മോസ്കോയുടെ സൈനിക നടപടികളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന റഷ്യൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ബാങ്കുകൾ, ഊർജ്ജ സ്ഥാപനങ്ങൾ, വിദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയെ ഇത് ലക്ഷ്യം വച്ചിരുന്നു.
റഷ്യയുമായി വ്യാപാരം നടത്തുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്ക് റഷ്യൻ എണ്ണയിലും വാതകത്തിലും ഉള്ള ആശ്രിതത്വം കുറയ്ക്കുന്നതിന് മേൽ തീരുവ ചുമത്താൻ ഈ നിയമനിർമ്മാണം ട്രംപിന് അധികാരം നൽകി. റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിനും മുതിർന്ന റഷ്യൻ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും എതിരായ ഉപരോധങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. റഷ്യയിൽ നിന്ന് എണ്ണയും വാതകവും വാങ്ങുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്ക് 100 ശതമാനം വരെ തീരുവ ചുമത്താനുള്ള വഴിയൊരുക്കുകയും ഇന്ത്യയും ചൈനയും ഉൾപ്പെടെ 10 രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഭീഷണിയാകുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു.