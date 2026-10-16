മുംബൈ : “ലഹാര ദോ തിരംഗ” കാമ്പെയ്നിന്റെ ഭാഗമായി വെള്ളിയാഴ്ച ഒരു പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തുമെന്ന് കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (സിജെപി) സ്ഥാപകനായ അഭിജീത് ദിപ്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ദൽഹിയിലെ കൊണാട്ട് പ്ലേസിലെ സെൻട്രൽ പാർക്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു പ്രകടനം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും പ്രകടനം നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, ദൽഹി പോലീസ് അഭിജീത് ദിപ്കെയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ദൽഹിയിൽ സിജെപി നടത്തിയ പ്രകടനം ഒരു ഫലവും ഉണ്ടാക്കിയില്ല. കൂടാതെ മുംബൈ ഉൾപ്പെടെ മറ്റ് നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ സിജെപി പ്രകടനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, മുംബൈയിൽ നടന്ന കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടിയുടെ പ്രകടനവും പരാജയപ്പെട്ടു.
മഹാരാഷ്ട്രയുടെ തലസ്ഥാനമായ മുംബൈയിൽ കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ലഹാര ദോ തിരംഗ പ്രതിഷേധത്തിന് രാവിലെ 10 മുതൽ വൈകുന്നേരം 5 വരെ അനുമതി നൽകിയതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. മുംബൈയിലെ ആസാദ് മൈതാനിയിൽ ഇന്ന് നടന്ന പ്രതിഷേധം പരാജയപ്പെട്ടു. രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം 5 മണി വരെ, വിരലിലെണ്ണാവുന്ന ആളുകളെ മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ. ഒരേസമയം 50 മുതൽ 80 വരെ ആളുകളെ പോലും ഒരുമിച്ച് കണ്ടില്ല. മാത്രമല്ല, ഒരു വിഷയത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനുപകരം, ദിവസം മുഴുവൻ വിവിധ വിഷയങ്ങളെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയായിരുന്നു പ്രതിഷേധം.
അഭിജിത് ദിപ്കെയും നേഹ ബോറയും അറസ്റ്റിലായി
വെള്ളിയാഴ്ച ദൽഹിയിലെ കൊണാട്ട് പ്ലേസിലെ സെൻട്രൽ പാർക്കിൽ അഭിജീത് ദീപക് ‘ലഹാര ദോ തിരംഗ റാലി’ക്ക് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, സിജെപിയുടെ തിരംഗ മാർച്ച് ഷോ പരാജയപ്പെട്ടു. അഭിജീത് ദീപക്കിന്റെ ആഹ്വാനത്തിനു ശേഷവും ആളുകൾ എത്തിയില്ല. വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ ഉടൻ അഭിജീത് ദീപക്കിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. കൊണാട്ട് പ്ലേസിലെ റോഡുകൾ തുറന്നിരുന്നു, ഗതാഗതവും സാധാരണമായിരുന്നു. സെൻട്രൽ പാർക്കിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടെ ദീപക്കിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഇതിനുപുറമെ, ഐഎസ്എ പ്രസിഡന്റ് നേഹ ബോറയെ മണ്ടി ഹൗസിൽ നിന്ന് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.