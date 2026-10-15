ന്യൂഡൽഹി : , കൊണാട്ട് പ്ലേസിൽ പ്രതിഷേധത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത ‘കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടിയെയും’ അതിന്റെ നേതാവ് അഭിജീത് ദിപ്കെയെയും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഡൽഹി പോലീസ് . , കൊണാട്ട് പ്ലേസിൽ കടകൾ നടത്തുന്ന വ്യാപാരികളാണ് പ്രതിഷേധം തടയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. അഭിജീത് ദിപ്കെയെ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തുന്നതിൽ നിന്ന് തടഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി വിസമ്മതിച്ചു, എങ്കിലും സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പോലീസ് കോടതിക്ക് ഉറപ്പുനൽകി.
ഡൽഹി പോലീസിന്റെ ഈ പ്രസ്താവന ഹൈക്കോടതി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് . കൊണാട്ട് പ്ലേസിലെ പാലിക ബസാറിൽ കടകൾ നടത്തുന്ന വ്യാപാരികളാണ് ഹർജി സമർപ്പിച്ചത്. ‘ ഇതൊരു അനുയോജ്യമായ സ്ഥലമല്ല. കടകൾ ഇതിനകം അടച്ചുതുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ദസറ വാരാന്ത്യമാണ്; ഈ പ്രതിഷേധം തടയണം.” എന്ന് കാട്ടി ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായ്ക്കും വ്യാപാരികൾ കത്ത് അയച്ചു.’ചേംബർ ഓഫ് ട്രേഡ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി’യും അഭിജീത് ദിപ്കെയുടെ ഈ പ്രതിഷേധത്തിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒക്ടോബർ 10-ന് നടന്ന പ്രതിഷേധം മൂലം ബിസിനസ് മേഖലയ്ക്ക് 2,000 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായെന്ന് ചേംബർ ഓഫ് ട്രേഡ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി വ്യക്തമാക്കി.
ജന്തർ മന്തറിന് തൊട്ടുപിന്നിലുള്ള ജനവാസ മേഖലയിലെ താമസക്കാർ പറയുന്നത് വർഷങ്ങളായി അവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി തുടരുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾ അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൂടുതൽ വഷളാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. നിരവധി കടയുടമകൾ കടകൾ അടച്ചിടാൻ നിർബന്ധിതരായി, ഉപഭോക്തൃ തിരക്ക് കുറഞ്ഞു, വ്യാപാരം സ്തംഭിച്ചുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.