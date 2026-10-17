ചെന്നൈ: പ്രശസ്ത സംഗീത സംവിധായകൻ ദേവയുടെ വിയോഗത്തിൽ തമിഴ്നാട് ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് അർലേക്കർ അഗാധമായ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി. തമിഴ് ചലച്ചിത്ര സംഗീതരംഗത്ത് ദേവ നൽകിയ ശ്രദ്ധേയമായ സംഭാവനകൾ തമിഴ്നാടിന്റെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തെ സമ്പന്നമാക്കിയെന്ന് അദ്ദേഹം അനുസ്മരിച്ചു.
മനോഹരമായ ഈണങ്ങളിലൂടെയും തനതായ സംഗീതശൈലിയിലൂടെയും അവിസ്മരണീയമായ ഒട്ടേറെ ഗാനങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച ദേവ, ലക്ഷക്കണക്കിന് സംഗീതപ്രേമികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇടം നേടിയ കലാകാരനാണെന്ന് ഗവർണർ പറഞ്ഞു. തലമുറകളെ അതിജീവിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഗീതം തമിഴ് സിനിമയിൽ മായാത്ത മുദ്ര പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ദേവയുടെ വിയോഗം സംഗീതലോകത്തിനും തമിഴ് ചലച്ചിത്രമേഖലയ്ക്കും നികത്താനാവാത്ത നഷ്ടമാണെന്ന് ഗവർണർ അനുശോചന സന്ദേശത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. ദുഃഖത്തിൽ കഴിയുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും സഹപ്രവർത്തകർക്കും ആരാധകർക്കും അദ്ദേഹം ഹൃദയംഗമമായ അനുശോചനം അറിയിച്ചു. അന്തരിച്ച സംഗീതജ്ഞന്റെ ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തി ലഭിക്കട്ടെയെന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചു.