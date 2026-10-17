ന്യൂദല്ഹി: ഈ വര്ഷത്തെ ദസറ ആഘോഷങ്ങളില് രാവണന്, കുംഭകര്ണന്, മേഘനാദ് എന്നിവരുടെ കോലങ്ങള്ക്കൊപ്പം 30 അടി ഉയരമുള്ള പാറ്റയുടെ കോലവും കത്തിക്കുമെന്ന് ദല്ഹിയിലെ രാംലീലാ സംഘാടകര്. വീടുകളിലെയും സമൂഹത്തിലെയും അഴുക്കും മാലിന്യവും ഒഴിവാക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ഓര്മിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ഈ വ്യത്യസ്തമായ പ്രതിഷേധമെന്നും ‘സ്വച്ഛ് ഭാരത്’, ‘സ്വച്ഛ് ദല്ഹി’ കാമ്പയിനുകളുടെ ഭാഗമായാണ് ഇതെന്നും പിതംപുരയില് രാംലീലാ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ‘ശ്രീ കേശവ് രാംലീലാ കമ്മിറ്റി പറഞ്ഞു.
തിന്മയുടെ മേല് നന്മയുടെ വിജയം എന്ന സന്ദേശം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനാണ് ഈ തീരുമാനമെന്നും ഇതില് യാതൊരു രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യവുമില്ലെന്നും കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റും മോഡല് ടൗണ് ബിജെപി എംഎല്എയുമായ അശോക് ഗോയല് ദേവരാഹ വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്തെ ബാധിക്കുന്ന നക്സലിസം, ഭീകരവാദം തുടങ്ങിയ തിന്മകളെ പ്രതീകവല്ക്കരിക്കുന്ന കോലങ്ങള് മുന്കാലങ്ങളിലും കമ്മിറ്റി കത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം എഎന്ഐയോട് പറഞ്ഞു.
‘സമൂഹത്തിലെയും വീടുകളിലെയും അഴുക്കും വൃത്തിഹീനമായ സാഹചര്യങ്ങളും തുടച്ചുനീക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ജനങ്ങളെ ഓര്മിപ്പിക്കാനാണ് ഈ വര്ഷം ‘അഴുക്കിന്റെ പ്രതീകമായ’ പാറ്റയുടെ കോലം കത്തിക്കാന് തീരുമാനിച്ചത്’ -ദേവരാഹ പറഞ്ഞു.
ദല്ഹിയില് പ്രതിപക്ഷ പാര്ട്ടികളും ‘കോക്രോച്ച് ജനതാ പാര്ട്ടി’യും നടത്തുന്ന വിവിധ പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പ്രതീകാത്മക തീരുമാനം വന്നിരിക്കുന്നത്. ദസറ ദിനത്തില് പിതംപുരയിലെ കമ്മിറ്റി ഗ്രൗണ്ടിലാണ് കൂറ്റന് പാറ്റ കോലം കത്തിക്കുന്നത്.