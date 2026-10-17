ന്യൂദൽഹി: കുട്ടികളുടെ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗത്തിന് സമ്പൂർണ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരം, അവർക്ക് ദോഷകരമായ ഉള്ളടക്കം നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന് സുപ്രീംകോടതി. പ്രായത്തിന്റെ പേരിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് ലഭ്യത നിഷേധിക്കുന്നതിനു പകരം, സുരക്ഷിതമായ ഉപയോഗം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കണമെന്ന് കോടതി നിർദേശിച്ചു.
പ്രായപരിധി നിർണയിക്കുന്നതിന്റെ പേരിൽ വ്യക്തികളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ അനാവശ്യമായി ശേഖരിക്കുന്നത് സ്വകാര്യതയുടെ ലംഘനമാകാമെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. 2024ലെ കേന്ദ്രസർക്കാർ മാർഗനിർദേശങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള ഹർജി പരിഗണിക്കവെയാണ് ജസ്റ്റിസുമാരായ ജെ.ബി. പർദിവാല, കെ. വിനോദ് ചന്ദ്രൻ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചിന്റെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ. കുട്ടികളുടെ ഓൺലൈൻ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ഇന്റർനെറ്റ് പൂർണമായി തടയുന്നതിനു പകരം ഫലപ്രദമായ നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
നിയമപരമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയാലും കുട്ടികൾ സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത മറ്റ് ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലേക്ക് മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് അവരെ കൂടുതൽ അപകടസാധ്യതകളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചതിന്റെ പേരിൽ മാതാപിതാക്കളിൽനിന്ന് ശിക്ഷ ലഭിക്കുമെന്ന ഭയം കുട്ടികൾക്ക് ഓൺലൈൻ ചൂഷണങ്ങൾ തുറന്നുപറയുന്നതിന് തടസ്സമാകാം. ഇത്തരം സാഹചര്യം പോക്സോ നിയമത്തിന്റെ ലക്ഷ്യത്തെത്തന്നെ ബാധിച്ചേക്കാമെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ പേരിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ലഭ്യത പൂർണമായി നിഷേധിക്കുന്നതിനുപകരം, സുരക്ഷിതമായ ഡിജിറ്റൽ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന നിലപാടാണ് കോടതി മുന്നോട്ടുവച്ചത്. കുട്ടികളുടെ ഓൺലൈൻ സുരക്ഷയ്ക്കായി മാതാപിതാക്കളുടെ മേൽനോട്ടവും സാങ്കേതിക സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചു.