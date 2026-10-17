ന്യൂദൽഹി: കോൺഗ്രസ് എംപിയും ലോക്സഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ രാഹുൽ ഗാന്ധി പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടികളിലും വേദികളിലും ഇടതുപക്ഷ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയായ ഐസയുടെ ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് നേഹ ബോറയ്ക്ക് നൽകിയ പ്രാധാന്യത്തിൽ എൻഎസ്യുഐ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചു. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ സുപ്രീം കോടതിയിലേക്കുള്ള മാർച്ചിന് ശേഷം, എൻഎസ്യുഐയുടെ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേര് “വീ ദി ഛോട്ടു” എന്ന് മാറ്റിയതായി റിപ്പോർട്ട്. എന്നിരുന്നാലും രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കണ്ടതിനുശേഷം, ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേര് പിന്നീട് മാറ്റുകയും തിരുത്തുകയും ചെയ്തു.
വാസ്തവത്തിൽ ഒക്ടോബർ 12 ന്, വോട്ട് ചോർത്തൽ ആരോപണം ഉന്നയിച്ച് ഇൻഡി സഖ്യത്തിന്റെ നേതാക്കൾ സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തിയപ്പോൾ, നേഹ ബോറയെയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയെയും മുൻനിരയിൽ നിർത്തി. ശ്രദ്ധേയമായി രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇരുവർക്കും അനാവശ്യമായ പ്രാധാന്യവും നൽകിയി നൽകിയതായി തോന്നി.
മുതിർന്ന നേതാക്കളെ വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ബസിലും പിന്നീട് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു സംഘം പ്രതിഷേധക്കാരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന ട്രക്കിലും നേഹ ബോറ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് വിനോദ് ജാഖർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എൻഎസ്യുഐ നേതാക്കളും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു.
നേഹ ബോറയ്ക്ക് അനാവശ്യ ശ്രദ്ധ ലഭിച്ചതിൽ എൻഎസ്യുഐ പ്രവർത്തകർ അസ്വസ്ഥരാണ്.
കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ നേഹ ബോറയ്ക്ക് ലഭിച്ച അംഗീകാരം മുതിർന്ന എൻഎസ്യുഐ പ്രവർത്തകയ്ക്ക് ലഭിച്ചില്ലെന്ന് മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. പാർട്ടിയുടെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ, മറ്റൊരു സംഘടനയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു നേതാവിന് വേദി നൽകിയതിൽ അവർ അസ്വസ്ഥരാണെനാണ് റിപ്പോർട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വസതിയിൽ നേഹ ബോറയും ഉണ്ടായിരുന്നു.
എൻഎസ്യുഐയുടെ കടുത്ത അതൃപ്തി ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും പിറ്റേന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വസതിയിൽ നേഹ ബോറയെ കണ്ടു. ഒക്ടോബർ 13 ന് വൈകുന്നേരം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ, ജന്തർ മന്തർ, രാജ്ഘട്ട്, രാഷ്ട്രപതി ഭവൻ, സുപ്രീം കോടതി എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്താൻ ശ്രമിച്ചതിന് ശേഷം, രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിലെ എല്ലാ എംപിമാരെയും, ചില സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരെയും, നേഹ ബോറ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില വിദ്യാർത്ഥി നേതാക്കളെയും തന്റെ വസതിയിലേക്ക് ചായ കുടിക്കാൻ ക്ഷണിക്കുകയും അവർക്ക് നന്ദി പറയുകയും ചെയ്തു.
കോക്രോച്ച്
ജനതാ പാർട്ടി (സിജെപി) സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ദിപ്കെയെയും കോൺഗ്രസ് ക്ഷണിച്ചിരുന്നു, എന്നാൽ ദീപ്കെ ദൽഹിക്ക് പുറത്തായിരുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ചായയ്ക്ക് ശേഷം, ഒരു പത്രസമ്മേളനം നടന്നു, അവിടെ ബോറയ്ക്കും സംസാരിക്കാൻ രാഹുൽ അവസരം നൽകിയിരുന്നു.