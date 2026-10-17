ഷിംല: മതത്തിന്റെ പേരിൽ ഭിന്നതകൾ ചർച്ചയാകുന്ന കാലത്ത്, സാഹോദര്യത്തിന്റെയും മതസൗഹാർദ്ദത്തിന്റെയും സന്ദേശവുമായി ഷിംലയിൽ നിന്നൊരു വേറിട്ട മാതൃക. ഉത്തർപ്രദേശിലെ മീററ്റിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മുസ്ലീം കുടുംബമാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടോളമായി ഷിംലയിലെ ദസറ ആഘോഷങ്ങൾക്കായി രാവണൻ, കുംഭകർണൻ, മേഘനാദൻ എന്നിവരുടെ കോലങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നത്. മതത്തിന്റെ അതിരുകൾക്കപ്പുറം മനുഷ്യരെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പരസ്പരവിശ്വാസത്തിന്റെയും സഹവർത്തിത്വത്തിന്റെയും ഉദാഹരണമായി മാറുകയാണ് ഈ കുടുംബത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം.
ഷിംലയിലെ പ്രശസ്തമായ ജാഖു ക്ഷേത്രത്തിൽ ദസറ ആഘോഷങ്ങൾക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ സജീവമായിരിക്കുകയാണ്. ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി രാവണന്റെയും കുംഭകർണന്റെയും മേഘനാദന്റെയും കൂറ്റൻ രൂപങ്ങൾ നിർമിക്കുന്ന ചുമതല വർഷങ്ങളായി ഈ കുടുംബത്തിനാണ്. ഉപജീവനമാർഗം എന്നതിലുപരി, വിശ്വാസത്തിന്റെയും പരസ്പര ബഹുമാനത്തിന്റെയും അടിത്തറയിൽ വളർന്നുവന്ന പാരമ്പര്യമായാണ് ഇവർ ഈ ജോലിയെ കാണുന്നത്.
മീററ്റിൽ നിന്നുള്ള സൊഹൈലും അബ്ദുൾ അസീമും തങ്ങൾക്ക് ഷിംലയുമായുള്ള ദീർഘകാല ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് എഎൻഐയോട് സംസാരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ 20 വർഷമായി ജാഖു ക്ഷേത്രത്തിലെ ദസറ ആഘോഷങ്ങൾക്കായി കോലങ്ങൾ നിർമിച്ചുവരികയാണെന്ന് സൊഹൈൽ പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിനായിരുന്നു ആദ്യകാലത്ത് ഇതിന്റെ കരാർ. കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ കാലത്ത് ഉണ്ടായ പ്രതിസന്ധികൾ കാരണം ഒരു വർഷം ജോലിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കേണ്ടിവന്നെങ്കിലും പിന്നീട് പാരമ്പര്യം തുടർന്നു.
‘ഞങ്ങൾ ഇവിടെ 20 വർഷമായി കോലങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നു. ഇതുവരെ യാതൊരു പ്രശ്നവും നേരിടേണ്ടിവന്നിട്ടില്ല. എല്ലാവരുമായും നല്ല ബന്ധമാണുള്ളത്. ഇവിടെ സാഹോദര്യത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷമാണുള്ളത്,’ സൊഹൈൽ പറഞ്ഞു. മതത്തിന്റെ പേരിൽ ആളുകളെ വേർതിരിക്കുന്ന പ്രവണതകളെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിച്ച അബ്ദുൾ അസീമും പരസ്പര ഐക്യത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ‘ഒരാളെ ഹിന്ദുവെന്നും മറ്റൊരാളെ മുസ്ലീമെന്നും വേർതിരിച്ച് കാണേണ്ട കാര്യമില്ല. ഞങ്ങളെല്ലാവരും സാഹോദര്യത്തോടെയാണ് കഴിയുന്നത്,’ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
മതങ്ങൾക്കപ്പുറം മനുഷ്യരെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന ദസറ. തിന്മയ്ക്കുമേൽ നന്മയുടെ വിജയത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ദസറ ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത ആചാരങ്ങളോടെയാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഷിംലയിൽ ഈ ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായുള്ള കോലങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നതിലൂടെ മീററ്റിൽ നിന്നുള്ള കുടുംബം പങ്കാളികളാകുന്നത് ഒരു സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല, പരസ്പര സഹകരണത്തിന്റെയും സൗഹാർദ്ദത്തിന്റെയും തുടർച്ചയിലാണ്.
വർഷംതോറും ഒരേ സ്ഥലത്തേക്ക് മടങ്ങിയെത്തി തങ്ങളുടെ ജോലി തുടരുന്ന ഈ കുടുംബത്തിന് ജാഖു ക്ഷേത്രവുമായുള്ള ബന്ധം രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിന്റെ ചരിത്രം കൂടിയാണ്. മതവ്യത്യാസങ്ങൾക്കപ്പുറം വിശ്വാസവും തൊഴിലും പരസ്പര ബഹുമാനവും മനുഷ്യരെ എങ്ങനെ ഒരുമിപ്പിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ നേർക്കാഴ്ചയാണിത്.
രാവണന്റെയും കുംഭകർണന്റെയും മേഘനാദന്റെയും രൂപങ്ങൾ ഒരുക്കുന്ന ഈ കുടുംബത്തിന്റെ കഥ നൽകുന്ന സന്ദേശം ലളിതമാണ്: മതങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കാം, എന്നാൽ മനുഷ്യരെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് സാഹോദര്യവും സ്നേഹവും പരസ്പര ബഹുമാനവുമാണ്.