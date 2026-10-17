തമിഴ് സിനിമയിലെ ജനപ്രിയ സംഗീതത്തിന്റെ ചരിത്രം എഴുതുമ്പോൾ ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത പേരാണ് ദേവ. താളവും ഈണവും നാടൻ സംഗീതത്തിന്റെ ചടുലതയും ഒത്തുചേർത്തുകൊണ്ട് നിരവധി ഹിറ്റ് ഗാനങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച അദ്ദേഹം, ആരാധകരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ‘തെന്നിസൈ തെൻട്രൽ’ എന്ന വിശേഷണത്തിലൂടെയാണ് അറിയപ്പെട്ടത്. നാല് പതിറ്റാണ്ടിനടുത്ത് നീണ്ട സംഗീതജീവിതത്തിൽ നാനൂറിലധികം സിനിമകൾക്ക് സംഗീതം നൽകിയ ദേവ, തമിഴ് സിനിമയ്ക്കു പുറമെ തെലുങ്ക്, കന്നഡ, മലയാളം തുടങ്ങിയ ഭാഷകളിലും തന്റെ സാന്നിധ്യമറിയിച്ചു.
സംഗീതത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര
1950 നവംബർ 20ന് ദേവനേശൻ ചൊക്കലിംഗം എന്ന പേരിൽ ജനിച്ച ദേവ, കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെയും വ്യത്യസ്തമായ സംഗീതശൈലിയിലൂടെയുമാണ് ചലച്ചിത്രലോകത്ത് സ്വന്തമായ ഇടം കണ്ടെത്തിയത്. 1980കളുടെ അവസാനത്തോടെ തമിഴ് സിനിമയിൽ സംഗീതസംവിധായകനായി സജീവമായ അദ്ദേഹം, 1989ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ മനസുക്കേത്ത മഹാരാജ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധ നേടി. 1990ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ വൈകാസി പൊറന്താച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഗീതജീവിതത്തിലെ ശ്രദ്ധേയ വഴിത്തിരിവായി.
1990കളിൽ ഇളയരാജയുടെയും എ.ആർ. റഹ്മാന്റെയും സംഗീതം തമിഴ് സിനിമയിൽ നിറഞ്ഞുനിന്ന കാലത്തും ദേവ തന്റേതായ ഇടം ഉറപ്പിച്ചു. വൻതാരങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ജനപ്രിയമായ ഗാനങ്ങളും പശ്ചാത്തലസംഗീതവും ഒരുക്കി അദ്ദേഹം പ്രേക്ഷകഹൃദയങ്ങളിൽ ഇടം നേടി.
‘ബാഷ’, ‘അണ്ണാമലൈ’: സൂപ്പർഹിറ്റുകൾ പിറന്ന കാലം
ദേവയുടെ സംഗീതപ്രതിഭ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഘോഷിക്കപ്പെട്ടത് 1990കളിലെ സൂപ്പർഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങളിലൂടെയാണ്. രജനീകാന്ത് നായകനായ അണ്ണാമലൈ, ബാഷ എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലെ ഗാനങ്ങളും പശ്ചാത്തലസംഗീതവും വൻ ജനപ്രീതി നേടി. താരത്തിന്റെ സ്ക്രീൻ സാന്നിധ്യത്തിന് കൂടുതൽ ഊർജം പകരുന്ന സംഗീതം ഒരുക്കുന്നതിൽ ദേവയ്ക്ക് പ്രത്യേക കഴിവുണ്ടായിരുന്നു.
ആശൈ, കാതൽ കോട്ടൈ, നേരുക്കു നേർ, നിനൈത്തേൻ വന്തായ്, പ്രിയമുടൻ, വാലി, ഖുഷി, മുത്തു, പടയപ്പ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെയും അദ്ദേഹം നിരവധി ഹിറ്റ് ഗാനങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചു. പ്രണയഗാനങ്ങൾ മുതൽ ആവേശം പകരുന്ന നൃത്തഗാനങ്ങൾ വരെ വൈവിധ്യമാർന്ന സംഗീതശൈലികൾ പരീക്ഷിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിനു കഴിഞ്ഞു
ഗാനാ സംഗീതത്തെ ജനപ്രിയമാക്കിയ പ്രതിഭ
ചെന്നൈയിലെ സാധാരണ ജനജീവിതത്തോടും തെരുവുസംസ്കാരത്തോടും ചേർന്നുനിൽക്കുന്ന ഗാനാ സംഗീതത്തെ മുഖ്യധാരാ തമിഴ് സിനിമയിലേക്ക് കൂടുതൽ ജനകീയമായി എത്തിക്കുന്നതിൽ ദേവയ്ക്ക് നിർണായക പങ്കുണ്ടായിരുന്നു. നാടൻ താളങ്ങളും ചടുലമായ ഈണങ്ങളും ലളിതമായ വരികളും ചേർന്ന ഗാനങ്ങൾ സാധാരണക്കാരായ ശ്രോതാക്കളെപ്പോലും ആകർഷിച്ചു.
ഗാനാ ഗാനങ്ങളിലൂടെ മാത്രം അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സംഗീതസംവിധായകനായിരുന്നില്ല ദേവ. മധുരമുള്ള മെലഡികളും പ്രണയഗാനങ്ങളും ഭക്തിഗാനങ്ങളും ഒരുക്കുന്നതിലും അദ്ദേഹം തന്റെ കഴിവ് തെളിയിച്ചു. വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള ഗാനങ്ങൾ വിജയകരമായി സൃഷ്ടിക്കാനായതാണ് അദ്ദേഹത്തെ മറ്റു സംഗീതസംവിധായകരിൽനിന്ന് വേറിട്ടുനിർത്തിയത്.
അംഗീകാരങ്ങളും കുടുംബപാരമ്പര്യവും
തമിഴ്നാട് സർക്കാരിന്റെ കലൈമാമണി പുരസ്കാരം ഉൾപ്പെടെ നിരവധി അംഗീകാരങ്ങൾ ദേവയെ തേടിയെത്തി. ആശൈ എന്ന ചിത്രത്തിലെ സംഗീതസംവിധാനത്തിന് തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരവും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു.
സംഗീതപാരമ്പര്യം കുടുംബത്തിലും തുടർന്നു. മകൻ ശ്രീകാന്ത് ദേവയും സംഗീതസംവിധായകനായി ചലച്ചിത്രരംഗത്ത് ശ്രദ്ധ നേടി. സഹോദരന്മാരായ സബേഷും മുരളിയും സംഗീതരംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു. അങ്ങനെ, ദേവയുടെ സംഭാവന അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിഗത സംഗീതജീവിതത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിനിന്നില്ല; കുടുംബത്തിലെ അടുത്ത തലമുറയിലേക്കും വ്യാപിച്ചു.
തലമുറകൾ ഓർക്കുന്ന ഈണങ്ങൾ
സിനിമയിലെ ഗാനങ്ങൾ പലപ്പോഴും ചിത്രത്തിന്റെ വിജയത്തിനപ്പുറം കാലത്തെ അതിജീവിക്കുന്ന ഓർമകളായി മാറാറുണ്ട്. ദേവയുടെ സംഗീതത്തിനും ആ പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ബാഷ, അണ്ണാമലൈ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലെ ഗാനങ്ങൾ ഇന്നും തമിഴ് സിനിമയുടെ ജനപ്രിയ സംഗീതചരിത്രത്തിലെ പ്രധാന അധ്യായങ്ങളാണ്.
2026 ഒക്ടോബർ 17ന് ചെന്നൈയിൽ ദേവ അന്തരിച്ചതോടെ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സിനിമാസംഗീതത്തിന് ഒരു സുപ്രധാന അധ്യായത്തിന് വിരാമമായി. എന്നാൽ അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിച്ച ഈണങ്ങൾക്കും താളങ്ങൾക്കും അത്ര പെട്ടെന്ന് അവസാനമുണ്ടാകില്ല. പാട്ടുകളിലൂടെ പ്രേക്ഷകരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറിയ സംഗീതസംവിധായകരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് ദേവയുടെ സ്ഥാനം.