ന്യൂദൽഹി: ശ്രീരാമന്റെ ആദർശങ്ങൾ പുതുതലമുറയിലേക്ക് പകർന്നുനൽകണമെന്നും ഇന്ത്യൻ പാരമ്പര്യത്തോടും സംസ്കാരത്തോടും യുവാക്കൾ ബന്ധം നിലനിർത്തണമെന്നും ബിജെപി എംഎൽഎ മൈഥിലി താക്കൂർ. ഡൽഹിയിലെ സഫ്ദർജംഗ് എൻക്ലേവിൽ കമൽ സിനിമയ്ക്ക് സമീപം ശ്രീ റാം ധാർമിക് രാംലീല സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച രാംലീലയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ.
ശ്രീരാമന്റെ ജീവിതവും ആദർശങ്ങളും ഹൃദയത്തിലേറ്റുകയും കുട്ടികൾക്ക് അവ പകർന്നുനൽകി വളർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന രാജ്യത്ത് ജനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് വലിയ അനുഗ്രഹമാണെന്ന് മൈഥിലി താക്കൂർ പറഞ്ഞു. പ്രഗത്ഭരായ കലാകാരന്മാരുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ രാംലീലയുടെ മനോഹരമായ അവതരണം കാണാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മനോജ് തിവാരി, സതീഷ് ഉപാധ്യായ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖരുടെ പിന്തുണയും അനുഗ്രഹവും ലഭിക്കുന്നതായും അവർ പറഞ്ഞു.
യുവതലമുറ സ്വന്തം വേരുകളും പാരമ്പര്യവും മറക്കരുതെന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത മൈഥിലി താക്കൂർ, ചുറ്റുപാടുകളിൽ നടക്കുന്ന മതപരവും സാംസ്കാരികവുമായ പരിപാടികളിൽ ആവേശത്തോടെ പങ്കെടുക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇത്തരം വേദികൾ പാരമ്പര്യത്തോടുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്താനും സാംസ്കാരിക മൂല്യങ്ങൾ അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് കൈമാറാനും സഹായിക്കുമെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
36 വർഷത്തിലേറെയായി പാരമ്പര്യം കാത്ത് രാംലീല
ഡൽഹിയിലെ സഫ്ദർജംഗ് എൻക്ലേവിൽ കമൽ സിനിമയ്ക്ക് സമീപം ശ്രീ റാം ധാർമിക് രാംലീല സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എല്ലാ വർഷവും നവരാത്രി കാലത്ത് രാംലീല ഗംഭീരമായി സംഘടിപ്പിച്ചുവരുന്നു. 36 വർഷത്തിലേറെയായി തുടർച്ചയായി നടക്കുന്ന ഈ പരിപാടി പ്രദേശത്തെ പ്രധാന സാംസ്കാരിക ആഘോഷങ്ങളിലൊന്നാണ്.
90 അടി നീളമുള്ള കൂറ്റൻ എൽഇഡി സ്ക്രീനും രണ്ട് തട്ടുകളുള്ള വിശാലമായ സ്റ്റേജുമാണ് ഇത്തവണത്തെ രാംലീലയുടെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങൾ. പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ രീതിയിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ ശുചിത്വത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കും പ്രത്യേക പ്രാധാന്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
രാംലീലയുടെ ഭാഗമായി കുട്ടികൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കുമായി വിപുലമായ ഉത്സവമേളയും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. കലാപരിപാടികളും ആഘോഷങ്ങളും ഒത്തുചേരുന്ന ഈ വേദി മതവിശ്വാസത്തിനൊപ്പം ഇന്ത്യൻ സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിനും പുതുതലമുറയെ അതുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു.