ചില സംഗീതസംവിധായകർ പാട്ടുകൾ ഒരുക്കുന്നു. എന്നാൽ ചിലർ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ശബ്ദം തന്നെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. തമിഴ് സിനിമയിൽ അത്തരമൊരു സംഗീതകാലം പിറവിയെടുത്തപ്പോൾ അതിന്റെ താളങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞ് നിന്ന പേരായിരുന്നു ദേവ. തേനിസൈ തെൻട്രൽ എന്ന വിശേഷണമുള്ള ദേവ ഈണമൊരുക്കുക മാത്രമല്ല സാധാരണക്കാരന്റെ ജീവിതത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന സംഗീതത്തെ വെള്ളിത്തിരയുടെ വലിയ ലോകത്തേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്തുകയും ചെയ്ത പ്രതിഭയാണ്.
തെന്നിന്ത്യൻ ചലച്ചിത്ര ലോകത്തിന് നിരവധി സൂപ്പർഹിറ്റ് ഗാനങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച ദേവ മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പാണ് ചെന്നൈയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് അന്തരിച്ചത്. ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലായിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ ദേവയെ കുറിച്ച് സോഷ്യൽമീഡിയയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട കുറിപ്പാണ് ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. കുറിപ്പിലൂടെ തുടർന്ന് വായിക്കാം.
അമ്പത് പൈസയാണ് പ്രശസ്ത സംഗീത സംവിധായകനായ ദേവക്ക് ആദ്യമായി പ്രതിഫലം കിട്ടിയത്. നല്ലൊരു തുക പ്രതീക്ഷിച്ച അദ്ദേഹത്തിന് ആ അനുഭവം വലിയ മാനസിക വേദനയാണ് സമ്മാനിച്ചത്. അതേ പോലെ തന്നെ ആ സിനിമ ഇറങ്ങിയതുമില്ല. വിളിച്ച് വരുത്തി അപമാനിച്ചത് പോലെയായി ആ ഒരു സംഭവം. ഫാൻ്റം സിനിമയിലെ വിരൽ തൊട്ടാൽ വിരിയുന്ന പെൺപൂവേ എന്ന പാട്ടോർമ്മയില്ലേ… ഇദ്ദേഹമായിരുന്നു അതിന്റെ സംഗീത സംവിധായകൻ. കൂടപ്പിറപ്പുകളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് സിനിമാ ഫീൽഡിൽ എത്തുന്നത്.1950 നവംബർ 20ന് ചെന്നൈയിലെ മൈലാപ്പൂരിൽ ജനിച്ചു. ചൊക്കലിംഗം, കൃഷ്ണവേണി എന്നിവരായിരുന്നു മാതാപിതാക്കൾ. ചെറുപ്പം മുതലെ സംഗീതത്തിൽ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹം ഇളയരാജയുടെയും ഗുരുവായ ധൻരാജ് മാസ്റ്ററുടെയും കീഴിൽ പാശ്ചാത്യ സംഗീതവും ജെ.ബി കൃഷ്ണയുടെ കീഴിൽ കർണാടക സംഗീതവും അഭ്യസിച്ചു.
ലണ്ടനിലെ ട്രിനിറ്റി കോളേജ് ഓഫ് മ്യൂസിക്കിൽ നിന്നും കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കി. തമിഴ് സിനിമാ ചരിത്രത്തിൽ ചെന്നൈയുടെ സ്വന്തം നാടൻ പാട്ടുകളെ മുഖ്യധാരാ സിനിമകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ജനപ്രിയമാക്കിയത് ദേവയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം തേനിസൈ തെൻട്രൽ (മധുരമുള്ള സംഗീതത്തിന്റെ കാറ്റ്) എന്നും ഗാനാ കിംഗ് എന്നും അറിയപ്പെട്ടു. തമിഴ്, തെലുങ്ക്, മലയാളം, കന്നഡ ഭാഷകളിലായി 400ൽ അധികം സിനിമകൾക്ക് അദ്ദേഹം സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിച്ചു. രജിനികാന്ത് ചിത്രങ്ങളായ ബാഷ, അണ്ണാമലൈ, അരുണാചലം എന്നിവയിലെ ഗാനങ്ങളും പശ്ചാത്തല സംഗീതവും അദ്ദേഹത്തെ തെന്നിന്ത്യയിലെ മുൻനിരക്കാരനാക്കി. കൂടാതെ വിജയ്, അജിത് തുടങ്ങിയ യുവതാരങ്ങളുടെ തുടക്ക കാലത്തെ കരിയർ ഹിറ്റുകളായ ആസൈ, കാതൽ കോട്ടൈ, വാലി, ഖുഷി എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്കും സംഗീതമേകിയത് ദേവയായിരുന്നു.
നാൻ ഓട്ടോക്കാരൻ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനമൊക്കെ ഇദ്ദേഹമാണ് ചെയ്തത്. തമിഴ്നാട് സർക്കാരിന്റെ പരമോന്നത കലാരംഗത്തെ ബഹുമതിയായ കലൈമാമണി പുരസ്കാരം, മികച്ച സംഗീത സംവിധായകനുള്ള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡുകൾ (ആശൈ എന്ന ചിത്രത്തിന്), കന്നഡയിലെ അമൃതവർഷിണി എന്ന ചിത്രത്തിന് ഫിലിംഫെയർ അവാർഡ് എന്നിവ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദേവയുടെ കുടുംബം മുഴുവൻ സംഗീതവുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ളവരാണ്. ലക്ഷ്മിയാണ് ഭാര്യ. ഒരു മകനും രണ്ട് പെൺമക്കളുമുണ്ട്. മകൻ ശ്രീകാന്ത് ദേവയും തമിഴ് സിനിമയിലെ പ്രശസ്ത സംഗീത സംവിധായകനാണ്. ദേവയുടെ സഹോദരന്മാരായ സബേഷ്, മുരളി എന്നിവർ സബേഷ്-മുരളി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സംഗീത സംവിധായക ജോഡിയാണ്. പ്രശസ്ത തമിഴ് ചലച്ചിത്ര നടൻ ജയ് ദേവയുടെ സഹോദരപുത്രനാണ് എന്നായിരുന്നു റഫീല നിസാർ അഹമ്മദ് പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പ്.