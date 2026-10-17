ന്യൂദല്ഹി: അഭിജിത് ദീപ്കെ എന്ന സിജെപി നേതാവിന് ഇനി സമാധാനാന്തരീക്ഷം തകര്ക്കുന്ന ഒരു സമരത്തിലും പങ്കെടുക്കാന് കഴിയില്ല. അടുത്ത വര്ഷത്തിനകം സമാധാനം പാലിച്ച് ജീവിക്കണമെന്ന ഉപാധിയോടൊണ് അഭിജിത് ദീപ്കെയ്ക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഇതോടെ സിജെപിയുടെ സമരങ്ങളുടെയും പ്രതിഷേധങ്ങളുടെയും കുന്തമുനയായ അഭിജിത് ദീപ്കെയ്ക്ക് ഇനി ഒതുങ്ങിക്കഴിയേണ്ടിവരും. ഇത് കേന്ദ്രസര്ക്കാരിന്റെ വിജയമാണ്.
ദല്ഹിയിലെ മന്ദിര്മാര്ഗിലെ സ്പേഷ്യല് എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയില് 50000 രൂപയുടെ സമാധാനബോണ്ടില് ഒപ്പുവെച്ചതോടെയാണ് അഭിജിത് ദീപ്കെയുടെ മോചനം സാധ്യമായത്. കോടതിയ്ക്ക് മുന്പാകെ സമരം ചെയ്യാനെത്തിയ 20ഓളം സിജെപി പ്രവര്ത്തകരെ ദല്ഹി പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി.