പാലക്കാട്: കോഴിക്കോട് തൊട്ടിൽപാലത്തുനിന്നും ഒക്ടോബർ 5-ന് കാണാതായ സ്കൂൾ അധ്യാപിക അനുമോളെയും സുഹൃത്ത് വടകര സ്വദേശി അബ്ദുൽ സമദിനെയും പാലക്കാട് പുതുശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഇവിടെ ഒരു വീട് വാടകയ്ക്കെടുത്ത് താമസിച്ച് വരികയായിരുന്നു ഇരുവരും. കോഴിക്കോട് മരുതോങ്കരയിലെ സ്കൂളിൽ അധ്യാപികയായിരുന്ന അനുമോൾ ഒക്ടോബർ 5-ന് സ്കൂളിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് പോയ ശേഷമാണ് കാണതാകുന്നത്. തുടർന്ന് രണ്ടു കുട്ടികളെയും ഭർത്താവിനെയും ഉപേക്ഷിച്ച് അബ്ദുൽ സമദിനൊപ്പം ഒളിച്ചോടുകയായിരുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമായി.
സൈബർ സെല്ലിന്റെ സഹായത്തോടെ അബ്ദുൽ സമദിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഇരുവരെയും കണ്ടെത്താനായത്.10 വർഷം മുൻപ് ഗുരുതരമായ കരൾ രോഗം ബാധിച്ച അനുമോൾക്ക് ഭർത്താവ് സുഭാഷ് തന്റെ കരളിന്റെ ഒരു പകുതി ദാനം ചെയ്താണ് ജീവൻ രക്ഷിച്ചത്. ഇതിനുശേഷം പി.എസ്.സി പരീക്ഷയില് ഉന്നത വിജയം നേടിയാണ് അനുമോള് സര്ക്കാര് സര്വീസില് പ്രവേശിച്ചത്.. കരൾ മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയയായതിനാൽ അനുമോൾക്ക് പ്രതിദിനം വിലകൂടിയ മരുന്നുകൾ കഴിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. മരുന്ന് മുടങ്ങിയാൽ ആരോഗ്യം അപകടത്തിലാകുമെന്നതിനാൽ കുടുംബം വലിയ ആശങ്കയിലായിരുന്നു.
വൈഫൈ നെറ്റ്വർക്കുകളും വിവിധ സിം കാർഡുകളും മാറിമാറി ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രതികൾ പൊലീസിനെ വെട്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. അനുമോളുടെ കുടുംബം നൽകിയ ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് ഹർജി ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കാനിരിക്കെയാണ് ഒക്ടോബർ 17-ന് ഇരുവരെയും പോലീസ് പിടികൂടുന്നത്. കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത അധ്യാപികയെ ആവശ്യമായ കൗൺസിലിങ്ങിന് ശേഷം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുമെന്ന് നാദാപുരം തൊട്ടിൽപാലം പോലീസ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കരള് പകുത്തി നല്കി ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നവളെ കൈവിടാന് പക്ഷേ ഭര്ത്താവ് തയാറല്ലെന്നാണു പൊലീസിനെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. രണ്ടു പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെയും പ്രായമായ അനുമോളുടെ മാതാപിതാക്കളെയും കണക്കിലെടുത്ത് സ്വീകരിക്കാന് തയാറാണന്നു കുടുംബം പൊലീസിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.