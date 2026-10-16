ന്യൂദൽഹി : ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര പ്രതിരോധ വ്യവസായത്തിന്റെ വളർച്ച എടുത്തുകാണിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിരോധ ഉൽപാദനം 2014 ൽ 40,000 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് 1.78 ലക്ഷം കോടി രൂപയിലധികം റെക്കോർഡ് നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർന്നതായി പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ്. പ്രതിരോധ കയറ്റുമതിയും ഗണ്യമായ വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തിയെന്നും 2013-14 ൽ 686 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് 39,000 കോടി രൂപയായി എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന നിരക്കിലെത്തിയെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഉദ്ധരിച്ച കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 100 രാജ്യങ്ങളിൽ എത്തുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഈ വർഷം ഇന്ത്യ രണ്ട് ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ പ്രതിരോധ ഉൽപ്പാദനം കൈവരിക്കുമെന്നും 2029 ആകുമ്പോഴേക്കും ഇത് മൂന്ന് ലക്ഷം കോടി രൂപയിലെത്തുമെന്നും സിംഗ് ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു. 2029 ആകുമ്പോഴേക്കും 50,000 കോടി രൂപയുടെ പ്രതിരോധ കയറ്റുമതിയും അദ്ദേഹം പ്രവചിച്ചതായി പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
കൂടാതെ കയറ്റുമതി നടപടിക്രമങ്ങൾ ലളിതമാക്കുന്നതിനും അന്താരാഷ്ട്ര വിപണികളിൽ ആഭ്യന്തര നിർമ്മാതാക്കളുടെ മത്സരശേഷി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള സർക്കാർ പരിഷ്കാരങ്ങളാണ് ഈ വികാസത്തിന് കാരണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഡിഫൻസ് എക്സിം പോർട്ടൽ, ഓൺലൈൻ അംഗീകാരങ്ങൾ, ഓപ്പൺ ജനറൽ എക്സ്പോർട്ട് ലൈസൻസ്, കാര്യക്ഷമമായ ഗുണനിലവാര സർട്ടിഫിക്കേഷൻ, ‘ഗ്രീൻ ചാനൽ’ നയം എന്നിവ ഈ നടപടികളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. സിംഗ് പറയുന്നതനുസരിച്ച് പരിഷ്കാരങ്ങൾ ആഗോള പ്രതിരോധ വിപണികളിൽ ഇന്ത്യയുടെ വിശ്വാസ്യത ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ആഭ്യന്തര കമ്പനികൾക്ക് കയറ്റുമതി അവസരങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്തു.
പ്രതിരോധ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കും എംഎസ്എംഇകൾക്കും സർക്കാർ പിന്തുണ
പ്രതിരോധ നിർമ്മാണത്തിൽ സ്വകാര്യമേഖലയുടെ പങ്കാളിത്തം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും നവീകരണത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള സർക്കാരിന്റെ ശ്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചും സിംഗ് എടുത്തുപറഞ്ഞു. സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളിൽ നിന്നും സൂക്ഷ്മ, ചെറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങളിൽ നിന്നും (എംഎസ്എംഇ) 2,400 കോടി രൂപയിലധികം മൂല്യമുള്ള സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും വാങ്ങുന്നതിന് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി 1,500 കോടിയിലധികം മൂല്യമുള്ള പദ്ധതികൾക്കും അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
2026 മാർച്ച് വരെ ഇന്നൊവേഷൻസ് ഫോർ ഡിഫൻസ് എക്സലൻസ് (iDEX) സംരംഭം 676 സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെയും ഇന്നൊവേറ്റർമാരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി, 551 കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കാൻ സഹായിച്ചു. 2018-ൽ ഏതാനും ഡസൻ സംരംഭങ്ങളുണ്ടായിരുന്ന രാജ്യത്തെ പ്രതിരോധ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആവാസവ്യവസ്ഥ 2,000-ത്തിലധികമായി വികസിച്ചു, ഡ്രോണുകൾ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, ക്വാണ്ടം ടെക്നോളജി, സൈബർ സുരക്ഷ, റോബോട്ടിക്സ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന യുവ കമ്പനികളുമായിട്ടാണ് പ്രധാനമായും കരാറുകൾ നിലവിൽ വന്നത്.
90% ത്തിലധികം വെടിക്കോപ്പ് വകഭേദങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിച്ചതാണ്
ഇന്ത്യയുടെ സ്വാശ്രയത്വത്തിലേക്കുള്ള മുന്നേറ്റത്തിന്റെ മറ്റൊരു സൂചകമായി ആഭ്യന്തര വെടിക്കോപ്പ് നിർമ്മാണത്തിലെ പുരോഗതിയെ പ്രതിരോധ മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സായുധ സേന ഉപയോഗിക്കുന്ന 175 വെടിക്കോപ്പ് വകഭേദങ്ങളിൽ 159 എണ്ണം ഇപ്പോൾ രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും, വെടിക്കോപ്പ് വകഭേദങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ 90 ശതമാനത്തിലധികം സ്വാശ്രയത്വത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
100-ലധികം രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ജാക്കറ്റ് കയറ്റുമതിയെക്കുറിച്ചും സിംഗ് എടുത്തുപറഞ്ഞു. അന്താരാഷ്ട്ര മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ജാക്കറ്റുകൾക്ക് ദേശീയ നിലവാരം സ്ഥാപിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ നാലാമത്തെ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യയെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പ്രതിരോധ മേഖലയിലെ വിശാലമായ ഘടനാപരമായ പരിഷ്കാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുമ്പോൾ, വൺ റാങ്ക് വൺ പെൻഷൻ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയതും ചീഫ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് സ്റ്റാഫ് തസ്തിക സൃഷ്ടിച്ചതും ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ ചട്ടക്കൂട് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സുപ്രധാന നടപടികളാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.