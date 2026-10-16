ലഖ്നൗ: രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ്. സമാജ്വാദി പാർട്ടി ഇല്ലാതെ റായ്ബറേലിയിൽ നിന്ന് ജയിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിവുണ്ടോ എന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ വെല്ലുവിളിച്ച് രാജ്നാഥ് സിങ് ചോദിച്ചു. പൊതുജനങ്ങൾ തങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെന്ന കോൺഗ്രസിന്റെ അവകാശവാദത്തിന്റെ പൊള്ളത്തരം ഉത്തർപ്രദേശ് തന്നെ തെളിയിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കോൺഗ്രസിന്റെ സംസ്ഥാന ഘടകത്തിലെ നേതാക്കൾ പരസ്പരം വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെന്നും അവർ വാമൊഴിയായി മാത്രമല്ല, ശാരീരികമായും പരസ്പരം പോരടിക്കുന്നതായി കാണാമെന്നും രാജ്നാഥ് സിംഗ് പറഞ്ഞു.
പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പരിഷ്കാരങ്ങളല്ല
എസ്ഐആറിനെതിരെ കോൺഗ്രസും സിജെപിയും നടത്തിവരുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളെ രാജ്നാഥ് സിംഗ് ആക്രമിച്ചു. പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പരിഷ്കാരമല്ല, മറിച്ച് രാജ്യത്ത് അരാജകത്വം വ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് അധികാരം നേടുക എന്നതാണെന്ന് രാജ്നാഥ് സിംഗ് ആരോപിച്ചു. രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ലക്ഷ്യം വച്ചുകൊണ്ട്, യുവാക്കളെ അരാജകത്വത്തിന്റെ കരുക്കളായി ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നും ബംഗ്ലാദേശിലെ സംഭവങ്ങളുടെ മാതൃകയിൽ ഇന്ത്യയിൽ അധികാരമാറ്റം ചിലർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രാഷ്ട്രീയ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കായി രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെ ബലികഴിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് രാജ്നാഥ് സിംഗ് പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യയിലെ അധികാര മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് ചിലർ സംസാരിക്കുന്നു
വ്യാജമായ പ്രതിഷേധങ്ങളും ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെ അവഹേളിക്കുന്നതും ഇന്ത്യയുടെ വികസന യാത്രയെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ലെന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രി പറഞ്ഞു. രാഹുൽ ഗാന്ധി തടസ്സവാദ രാഷ്ട്രീയം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ജനവിധിയെ മാനിക്കുകയും തന്റെ രാഷ്ട്രീയ പങ്കിനെക്കുറിച്ച് ആത്മപരിശോധന നടത്തുകയും വേണം.
കോൺഗ്രസും സഖ്യകക്ഷികളും യുവാക്കളെ രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷത്തിനുള്ള ഉപകരണമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രി ആരോപിച്ചു. ബംഗ്ലാദേശിലെ സംഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് ചിലർ ഇന്ത്യയിൽ ഭരണമാറ്റത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുമ്പോൾ, മറ്റു ചിലർ സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാൻ പരസ്യമായി ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഈ പോരാട്ടം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പരിഷ്കരണത്തെക്കുറിച്ചോ മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തെക്കുറിച്ചോ അല്ല. അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള ശ്രമമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി സംഘർഷത്തിലല്ല, മറിച്ച് സംഭാഷണത്തിലും രാഷ്ട്രനിർമ്മാണത്തിലുമാണെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.