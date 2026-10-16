ന്യൂദൽഹി: പാകിസ്ഥാന് കർശന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ്. ഇനിയും കൂടുതൽ ഭീകരാക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ശക്തമായ പ്രതികരണം ഉണ്ടാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. അതിർത്തി കടന്നുള്ള ഭീകരതയ്ക്കെതിരായ ഇന്ത്യയുടെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നിലപാട് ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് സമാധാനത്തിനും സംഭാഷണത്തിനുമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിബദ്ധതയെ ഒരിക്കലും ബലഹീനതയുടെ അടയാളമായി വ്യാഖ്യാനിക്കരുതെന്ന് സിംഗ് പറഞ്ഞു.
ന്യൂദൽഹിയിൽ നടന്ന ടൈംസ് നെറ്റ്വർക്ക് ഡിഫൻസ് കോൺക്ലേവിൽ സംസാരിച്ച പ്രതിരോധ മന്ത്രി, ഭീകരതയ്ക്കെതിരായ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതികരണം നിർണായകമായ മാറ്റത്തിന് വിധേയമായിട്ടുണ്ടെന്നും ഭീഷണികൾ അവയുടെ ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചുവരികയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ , ബാലകോട്ട് വ്യോമാക്രമണങ്ങൾ, സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്കുകൾ എന്നിവ ഈ സമീപന മാറ്റത്തിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളായി അദ്ദേഹം ഉദ്ധരിച്ചു.
ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ, ബാലകോട്ട് വ്യോമാക്രമണങ്ങൾ, സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്കുകൾ എന്നിവ വെറും സൈനിക നടപടികളല്ലായിരുന്നു. നയതന്ത്രപരമായ അപലപനത്തിൽ നിന്ന് ഭീകരതയെ അതിന്റെ ഉറവിടത്തിൽ തന്നെ വേരോടെ പിഴുതെറിയുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള മുൻകൈയെടുക്കൽ നടപടിയിലേക്ക് രാജ്യത്തിന്റെ സമീപനത്തിലെ നിർണായക മാറ്റത്തെ അവ പ്രതീകപ്പെടുത്തിയെന്നും സിംഗ് പറഞ്ഞു.
2014 മുതൽ മിക്ക തീവ്രവാദികളുടെയും ശരാശരി പ്രവർത്തന ആയുസ്സ് കുറഞ്ഞുവെന്നും, ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ ആയുധമെടുത്ത് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ സുരക്ഷാ സേന അവരെ നിർവീര്യമാക്കിയെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.
കൂടാതെ സമാധാനം നിലനിർത്തുന്നതിന് സൈനിക ശക്തി, പ്രവർത്തന സന്നദ്ധത, ഉയർന്നുവരുന്ന ഭീഷണികളോട് നിർണ്ണായകമായി പ്രതികരിക്കാനുള്ള കഴിവ് എന്നിവ ആവശ്യമാണെന്ന് സിംഗ് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. സമാധാനപരമായ സഹവർത്തിത്വത്തിന് ഇന്ത്യ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും എന്നാൽ അതിന്റെ പരമാധികാരത്തിനും ദേശീയ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കും നേരെയുള്ള ഏത് വെല്ലുവിളിയെയും നേരിടാൻ തയ്യാറാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഒറ്റപ്പെട്ട ആക്രമണങ്ങൾ മുതൽ വൈറ്റ് കോളർ ഭീകരത വരെ,
സുരക്ഷാ ഭീഷണികൾ ഉയർത്തുന്നു
യുദ്ധത്തിന്റെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വഭാവം എടുത്തുകാണിച്ചുകൊണ്ട്, ഹൈബ്രിഡ്, ഹൈടെക്, ഹൈപ്പർ വാർഫെയറുകൾക്കെതിരെ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് സിംഗ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. സുരക്ഷാ വെല്ലുവിളികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെയും പാരമ്പര്യേതര രീതികളുടെയും വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന പങ്കിലേക്ക് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.