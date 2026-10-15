കൊച്ചി: നെടുമ്പാശേരിയിലെ മിനി കൂപ്പർ അപകടമരണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ അമിതവേഗ വാഹനങ്ങൾക്കെതിരെ കടുത്ത ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി ഹൈക്കോടതി. റോഡ് സുരക്ഷയിലും നിരത്തിലെ അച്ചടക്കത്തിലും മാറ്റമുണ്ടാകാത്തതിൽ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ച കോടതി, അമിതവേഗത്തിൽ പായുന്ന വാഹനങ്ങളെ കണ്ടെത്തി ഉടനടി നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ നിലവിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോയെന്ന് സർക്കാരിനോട് ചോദിച്ചു.
വാഹനങ്ങളുടെ വേഗത ഡ്രൈവർമാർക്ക് പ്രോത്സാഹനമാകരുതെന്ന് നിരീക്ഷിച്ച കോടതി, പലതവണ കോടതികൾ ഇടപെട്ടിട്ടും സ്ഥിതിയിൽ കാര്യമായ മാറ്റമുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അതിവേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളെ കണ്ടെത്താനും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് അധികൃതർക്ക് ഉടൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാനും നിലവിലുള്ള ട്രാഫിക്, എഐ ക്യാമറകൾക്ക് കഴിയുമോയെന്ന് ജസ്റ്റിസ് രാജ വിജയരാഘവൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോടും ഗതാഗത വകുപ്പ് അധികൃതരോടും ആരാഞ്ഞു.
മണിക്കൂറിൽ 150 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗം; നടപടി എവിടെ?
എറണാകുളത്ത് അർധരാത്രിക്കുശേഷം നിരവധി ഹൈസ്പീഡ് കാറുകൾ നിരത്തിലിറങ്ങുന്നുണ്ടെന്നും മണിക്കൂറിൽ 100 മുതൽ 150 കിലോമീറ്ററിലധികം വേഗത്തിലാണ് ഇവ സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നെടുമ്പാശേരിയിൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട മിനി കൂപ്പർ മണിക്കൂറിൽ 200 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിലാണ് ഓടിച്ചതെന്നും ഈ ദൃശ്യം എഐ ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
ഇത്തരം അപകടകരമായ ഡ്രൈവിങ് തടയാൻ ഫലപ്രദമായ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകേണ്ടതല്ലേയെന്നും കോടതി ചോദിച്ചു. കഴിഞ്ഞ രണ്ടുമാസത്തിനിടെ കണ്ടെത്തിയ അമിതവേഗ നിയമലംഘനങ്ങളുടെ കണക്കുകൾ സമർപ്പിക്കാനും നിർദേശിച്ചു. പ്രത്യേകിച്ച് മണിക്കൂറിൽ 150 കിലോമീറ്ററിലധികം വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിച്ച വാഹനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളും അവയ്ക്കെതിരെ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന വിശദാംശങ്ങളും നൽകണം.
പ്രശ്നം നിലനിൽക്കുന്നുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മറുപടി നൽകുന്നതിൽ മാത്രം കാര്യമില്ലെന്നും അത് പരിഹരിക്കാനുള്ള പ്രായോഗിക നിർദേശങ്ങളാണ് വേണ്ടതെന്നും ജസ്റ്റിസ് രാജ വിജയരാഘവൻ വ്യക്തമാക്കി.