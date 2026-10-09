കൊച്ചി: സി.എം.ആർ.എൽ-എക്സാലോജിക് സാമ്പത്തിക ഇടപാട് കേസിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും കനത്ത തിരിച്ചടി. കേസിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ (ഇ.ഡി.) ശുപാർശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം നടത്താമെന്ന് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്തിയശേഷം മാത്രം കേസെടുക്കാമെന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നിലപാടിനെയും തള്ളിയ കോടതി ഉത്തരവ്, കേസിൽ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച സമീപനത്തെ വീണ്ടും ചോദ്യംചെയ്യുന്നതാണ്.
കേസിൽ എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാതെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനത്തിനാണ് ഹൈക്കോടതിയിൽ തിരിച്ചടിയേറ്റത്. ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നിട്ടും നേരിട്ട് കേസെടുക്കുന്നതിൽ സർക്കാർ കാട്ടിയ മടിക്കെതിരെ വിമർശനമുയർന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കോടതിയുടെ നിർണായക ഇടപെടൽ. കേസെടുക്കാതെയുള്ള അന്വേഷണത്തെ ചോദ്യംചെയ്ത് അഡ്വ. കെ.എം. ഷാജഹാൻ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് ജസ്റ്റിസ് എ. ബദറുദ്ദീന്റെ ഉത്തരവ്.
സി.എം.ആർ.എൽ.-എക്സാലോജിക് സാമ്പത്തിക ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണത്തിന്റെ തുടർച്ചയായി, പിണറായി വിജയൻ, മകൾ ടി. വീണ, വീണയുടെ ഭർത്താവും മുൻ മന്ത്രിയുമായ പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ് എന്നിവർക്കെതിരെ അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരം കേസെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇ.ഡി. സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ, എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനുപകരം ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിടുകയായിരുന്നു ഡി.ജി.പി. ഈ നടപടിയാണ് ഹർജിക്കാരൻ കോടതിയിൽ ചോദ്യംചെയ്തത്.
ഹർജിയിൽ ഉന്നയിച്ച ആവശ്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കില്ലെന്നായിരുന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വാദം. പ്രാഥമിക അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കിയശേഷം മാത്രമേ എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂവെന്നും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവുകളുണ്ടെന്നും സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. എന്നാൽ, പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ലെന്ന നിലപാടാണ് ഹൈക്കോടതി സ്വീകരിച്ചത്. ഇതോടെ കേസിൽ നേരിട്ട് എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യത്തിന് നിയമപരമായ പിന്തുണ ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
ഇ.ഡി.യും ഹർജിക്കാരന്റെ വാദത്തെ പിന്തുണച്ചു. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമത്തിലെ 66(2) വകുപ്പ് പ്രകാരം നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, സുപ്രീം കോടതി വിധികളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് നിർബന്ധമാണെന്നായിരുന്നു ഇ.ഡിയുടെ വാദം. ആരോപിക്കപ്പെട്ട കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിന്റെ പേരിൽ എഫ്ഐആർ വൈകിപ്പിക്കാനാവില്ലെന്നും ഇ.ഡി. ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഈ വാദങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്.
ഇ.ഡി.യുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തുടക്കംമുതൽ വിമുഖത കാട്ടിയെന്ന ആരോപണം നേരത്തേ ഉയർന്നിരുന്നു. റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ പേരുകളും ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ നിലപാടും ചർച്ചയായതോടെ, അന്വേഷണം സ്വതന്ത്രവും സുതാര്യവുമാകുമോ എന്ന ചോദ്യവും ഉയർന്നു. എന്നാൽ, രാഷ്ട്രീയ ആരോപണങ്ങൾക്കപ്പുറം കേസിൽ നിയമപരമായ അന്വേഷണം ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ഇനി നിർണായകം.
മാസപ്പടി വിവാദത്തിൽ പിണറായി വിജയനും സി.പി.എമ്മിനും രാഷ്ട്രീയ പ്രതിരോധം തീർക്കേണ്ട സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്. ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നപ്പോൾ തന്നെ നിയമാനുസൃതമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ട സർക്കാർ എന്തുകൊണ്ട് എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിന്റെ വഴി തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇനി വ്യക്തമായ മറുപടി ആവശ്യമാണ്.