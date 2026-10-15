മുംബൈ: മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ (സി.ഇ.സി) ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് മുംബൈയിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ബോളിവുഡ് നടൻ ഇമ്രാൻ ഖാനോട് ഒക്ടോബർ 28-നകം ഇന്ത്യ വിടാൻ പോലീസ് നോട്ടീസ് നൽകി. യുഎസ് പൗരനായ ഇമ്രാൻ ഖാൻ ഇന്ത്യയിൽ പ്രതിഷേധ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇമിഗ്രേഷൻ നിയമപ്രകാരമുള്ള ഈ നടപടി.
ഒക്ടോബർ 10-ന് മുംബൈയിലെ ഓഗസ്റ്റ് ക്രാന്തി മൈതാനത്ത് നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിലാണ് ഇമ്രാൻ ഖാൻ പങ്കെടുത്തത്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചായിരുന്നു മുംബൈയിലെ പരിപാടി.
ഇന്ത്യൻ പൗരനല്ലാത്ത ഇമ്രാൻ ഖാന് രാജ്യത്ത് താമസിക്കാനും ജോലി ചെയ്യാനും അനുമതി നൽകുന്ന ഓവർസീസ് സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ (ഒസിഐ) കാർഡുണ്ട്. എന്നാൽ, പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇമിഗ്രേഷൻ നിയമപ്രകാരം നടപടി സ്വീകരിച്ചതായാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരം. കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതിന് പിന്നാലെ പോലീസ് വാനിലിരുന്നുള്ള ചിത്രം ഇമ്രാൻ ഖാൻ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. “ഞാൻ ഒരു ഡ്രൈവിന് പോകുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു” എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയായിരുന്നു പോസ്റ്റ്.
ഇമ്രാനൊപ്പം ബന്ധുവും നടനുമായ സൈൻ ഖാനും പ്രതിഷേധത്തിനിടെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലായതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ‘മേഡ് ഇൻ ഹെവൻ’ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സിനിമകളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ സൈൻ ഖാനും സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വാർത്താ ഏജൻസിയായ എഎൻഐയോട് സംസാരിച്ച ഇമ്രാൻ ഖാൻ, ഒരു പൗരനെന്ന നിലയിലും മുംബൈയിൽ താമസിക്കുന്ന വ്യക്തിയെന്ന നിലയിലുമാണ് പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്തതെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ജനങ്ങളുടെ സഞ്ചാരസ്വാതന്ത്ര്യവും അഭിപ്രായപ്രകടനത്തിനുള്ള അവകാശവും സംബന്ധിച്ച ആശങ്കകൾ ഉന്നയിക്കാനാണ് എത്തിയതെന്നും താൻ ഏതെങ്കിലും സംഘടനയുടെ പ്രതിനിധിയായല്ല, വ്യക്തിപരമായ നിലയിലാണ് പങ്കെടുത്തതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു.
‘ഹം ഭാരത് കെ ലോഗ്’ എന്ന കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പ്രതിഷേധം. ദൽഹിയിലെ ജന്തർ മന്തറിൽ നടക്കുന്ന പ്രക്ഷോഭത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചായിരുന്നു മുംബൈയിലെ പരിപാടി. പ്രതിഷേധം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പുതന്നെ ഓഗസ്റ്റ് ക്രാന്തി മൈതാനത്ത് പോലീസ് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കുകയും ബാരിക്കേഡുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.