ന്യൂദൽഹി: സർക്കാരിന്റെയും ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെയും നിരന്തര ശ്രമങ്ങളെത്തുടർന്ന് റഷ്യൻ സൈന്യത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരായി തിരിച്ചയച്ച ചില ഇന്ത്യക്കാർ വീണ്ടും അതേ സൈന്യത്തിൽ ചേർന്നതായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിച്ചു. അവർ എവിടെയാണെന്ന് ഇപ്പോൾ അറിയില്ല. വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോർട്ട് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്റ്റിസ് ജോയ്മല്യ ബാഗ്ചി എന്നിവരടങ്ങിയ സുപ്രീം കോടതി ബെഞ്ചിന് മുന്നിൽ സമർപ്പിച്ചു. റിപ്പോർട്ടിൽ സർക്കാർ ഈ വിവരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
റഷ്യൻ സൈന്യത്തിൽ ചേരാനുള്ള ഓഫറുകൾ ഇന്ത്യക്കാർ സ്വമേധയാ സ്വീകരിക്കുന്ന നിരവധി കേസുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് അഡീഷണൽ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ ഐശ്വര്യ ഭാട്ടി പറഞ്ഞു. സാമ്പത്തിക ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ പിന്നീട് സേവനത്തിൽ നിന്ന് സ്വയം മോചിതരാകാൻ ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിനെ സമീപിക്കുന്നുണ്ടെന്നും സർക്കാർ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു.
ടൂറിസ്റ്റ്, വിദ്യാർത്ഥി, തൊഴിൽ വിസകളിലായി റഷ്യ സന്ദർശിക്കുന്ന ചില ഇന്ത്യക്കാർ, ഹ്രസ്വകാല സാമ്പത്തിക ആനുകൂല്യങ്ങളുടെ സാധ്യതയിൽ ആകൃഷ്ടരായി റഷ്യൻ സൈന്യത്തിൽ ചേരാൻ താൽപ്പര്യം കാണിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. വ്യക്തികൾ എംബസിയെ സമീപിച്ച് ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം സ്വമേധയാ ഉപേക്ഷിക്കാനും റഷ്യൻ പാസ്പോർട്ട് നേടാനും തുടർന്ന് റഷ്യൻ സൈന്യത്തിൽ ചേരാനും വാഗ്ദാനം ചെയ്ത നിരവധി സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.