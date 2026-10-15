ഇസ്ലാമാബാദ് : പെഷവാറിലെ അഫ്രീദി അബാദ് പ്രദേശത്ത് വ്യാഴാഴ്ച ഒരു സ്വകാര്യ സ്കൂളിന്റെ മേൽക്കൂര തകർന്നുവീണ് 21 വിദ്യാർത്ഥികളും ഒരു വനിതാ അധ്യാപികയും ഉൾപ്പെടെ 22 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. അപകടത്തിൽ 21 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായി എഎഫ്പി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
മരിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ഏഴ് മുതൽ 12 വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ള 18 ആൺകുട്ടികളും രണ്ട് പെൺകുട്ടികളും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ലേഡി റീഡിംഗ് ആശുപത്രി വക്താവ് മുഹമ്മദ് അസിം ഡോണിനോട് പറഞ്ഞു. പരിക്കേറ്റവരിൽ അഞ്ച് പേരുടെ നില ഗുരുതരമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കൂടാതെ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ആശുപത്രിയിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചതായി വക്താവ് പറഞ്ഞു.
പെഷവാർ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ അഫാഖ് വസീർ സംഭവം നടന്നതായി സ്ഥിരീകരിച്ചു. അൽ ഖൈർ സ്കൂളിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. മേൽക്കൂര ഇളകി വീണ് നിരവധി കുട്ടികൾ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിയതായി പെഷവാർ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ അഫാഖ് വസീർ സ്ഥിരീകരിച്ചു.
ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണറുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നുള്ള പ്രസ്താവന പ്രകാരം അവശിഷ്ടങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും ഇപ്പോഴും കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് തിരയുന്നതിനുമായി രക്ഷാപ്രവർത്തകർ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
നേരത്തെ ലേഡി റീഡിംഗ് ഹോസ്പിറ്റൽ 17 വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു, എല്ലാ കുട്ടികളും 13 വയസ്സോ അതിൽ താഴെയോ പ്രായമുള്ളവരാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. പ്രാഥമിക അപ്ഡേറ്റ് പ്രകാരം ആശുപത്രിയിൽ 17 പരിക്കേറ്റ വിദ്യാർത്ഥികളെയും പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു.