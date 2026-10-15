തിരുവനന്തപുരം: സിഎംആർഎൽ–എക്സാലോജിക് മാസപ്പടി കേസിൽ വിജിലൻസ് എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ നിർദേശിച്ച ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിനെതിരെ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും മകൾ വീണ ടി., മരുമകൻ പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ് എന്നിവരും ഒരുങ്ങുന്നു. ഉത്തരവിനെതിരെ അപ്പീൽ നൽകാൻ അനുമതി തേടിയുള്ള ഹർജികൾ ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് തള്ളിയതിനെ തുടർന്നാണ് സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിക്കാനുള്ള നീക്കം.
തങ്ങളുടെ വാദം കേൾക്കാതെയാണ് സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിട്ടതെന്നും ഇത് സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ ലംഘനമാണെന്നുമാണ് ഇവരുടെ പ്രധാന വാദം.
ജസ്റ്റിസുമാരായ കെ. നടരാജൻ, ജോൺസൺ ജോൺ എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചാണ് അപ്പീൽ നൽകാനുള്ള അനുമതി നിഷേധിച്ചത്. എന്നാൽ, എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് മറ്റ് നിയമപരമായ മാർഗങ്ങൾ തേടുന്നതിന് സിംഗിൾ ബെഞ്ചിന്റെ ഉത്തരവ് തടസ്സമല്ലെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ചിന്റെ ഉത്തരവിന്റെയും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി.) നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ പിണറായി വിജയൻ, വീണ ടി., മുഹമ്മദ് റിയാസ് എന്നിവർക്കെതിരെ അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരം രണ്ട് എഫ്.ഐ.ആറുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നതിനായി രണ്ട് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘങ്ങളെയും (എസ്.ഐ.ടി.) നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇതിനിടെ, മാസപ്പടി കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിണറായി വിജയനും മുഹമ്മദ് റിയാസിനുമെതിരെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരം എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഇ.സി.ഐ.ആറും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൽനിന്ന് തിരിച്ചടി നേരിട്ട സാഹചര്യത്തിൽ സുപ്രീംകോടതിയിൽ നിയമനടപടികളുമായി മുന്നോട്ടുപോകാനാണ് പിണറായി വിജയന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും നീക്കം.