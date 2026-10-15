തിരുവനന്തപുരം: പാളം അറ്റകുറ്റപ്പണികളുടെ ഭാഗമായി വിവിധ സെക്ഷനുകളിൽ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനാൽ കേരളത്തിലെ ട്രെയിൻ സർവീസുകളിൽ മാറ്റം വരുത്തി ദക്ഷിണ റെയിൽവേ. ഒക്ടോബർ 16-ന് പുറപ്പെടേണ്ട കൊല്ലം–എറണാകുളം മെമു സർവീസ് പൂർണമായി റദ്ദാക്കി. രണ്ട് എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനുകൾ കോട്ടയം വഴിയും തിരിച്ചുവിടും. ചില ട്രെയിനുകളുടെ സർവീസ് ഭാഗികമായി റദ്ദാക്കിയിട്ടുമുണ്ട്.
കൊല്ലം–എറണാകുളം മെമു റദ്ദാക്കി
ഒക്ടോബർ 16-ന് കൊല്ലം ജംഗ്ഷനിൽനിന്ന് പുറപ്പെടേണ്ട കൊല്ലം–എറണാകുളം മെമു (66310) സർവീസ് പൂർണമായി റദ്ദാക്കി. ഇരിങ്ങാലക്കുട–പുതുക്കാട് സെക്ഷനിലും എറണാകുളം യാർഡിലും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് ഏർപ്പെടുത്തുന്നതാണ് സർവീസുകളിലെ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണം.
രണ്ട് എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനുകൾ കോട്ടയം വഴി
ഒക്ടോബർ 16-ന് ഗുരുവായൂരിൽനിന്ന് രാത്രി 11.15-ന് പുറപ്പെടുന്ന ഗുരുവായൂർ–ചെന്നൈ എഗ്മോർ എക്സ്പ്രസ് (16128), മംഗളൂരു സെൻട്രലിൽനിന്ന് വൈകിട്ട് 5.40-ന് പുറപ്പെടുന്ന മംഗളൂരു–തിരുവനന്തപുരം മാവേലി എക്സ്പ്രസ് (16604) എന്നിവ എറണാകുളം ടൗൺ–കായംകുളം ജംഗ്ഷൻ റൂട്ടിൽ കോട്ടയം വഴിയായിരിക്കും സർവീസ് നടത്തുക.
ഒക്ടോബർ 17-ന് ഈ ട്രെയിനുകൾക്ക് എറണാകുളം ജംഗ്ഷൻ, ചേർത്തല, ആലപ്പുഴ, അമ്പലപ്പുഴ, ഹരിപ്പാട് സ്റ്റേഷനുകളിൽ സ്റ്റോപ്പുണ്ടാകില്ല. പകരം കോട്ടയം, ചങ്ങനാശ്ശേരി, തിരുവല്ല, ചെങ്ങന്നൂർ സ്റ്റേഷനുകളിൽ താൽക്കാലിക സ്റ്റോപ്പ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാവേലി എക്സ്പ്രസിന് എറണാകുളം ടൗണിൽ അധിക സ്റ്റോപ്പും ഉണ്ടായിരിക്കും.
കണ്ണൂർ–എറണാകുളം എക്സ്പ്രസ് തൃശൂരിൽ സർവീസ് അവസാനിപ്പിക്കും
കണ്ണൂരിൽനിന്ന് എറണാകുളം ജംഗ്ഷനിലേക്ക് സർവീസ് നടത്തുന്ന എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിൻ (16306) ഒക്ടോബർ 16, 17, 18, 23, 24, 25, 27, 30, 31 തീയതികളിൽ തൃശൂരിൽ സർവീസ് അവസാനിപ്പിക്കും. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ തൃശൂർ–എറണാകുളം ജംഗ്ഷൻ ഭാഗത്ത് സർവീസ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല.
എറണാകുളം–ഗുരുവായൂർ പാസഞ്ചറിനും നിയന്ത്രണം
ഒക്ടോബർ 17-ന് എറണാകുളം ജംഗ്ഷനിൽനിന്ന് ഗുരുവായൂരിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്ന പാസഞ്ചർ ട്രെയിൻ (56318) ആലുവയിൽ സർവീസ് അവസാനിപ്പിക്കും. ആലുവ–ഗുരുവായൂർ ഭാഗത്ത് അന്ന് സർവീസ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല.
മംഗളൂരു–തിരുവനന്തപുരം എക്സ്പ്രസ് വൈകും
മംഗളൂരുവിൽനിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് സർവീസ് നടത്തുന്ന പ്രതിദിന എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിൻ (16348) ഒക്ടോബർ 17, 18 തീയതികളിൽ യാത്രാമധ്യേ 60 മിനിറ്റ് വൈകും.
ട്രെയിൻ യാത്രക്കാർ യാത്ര പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് സർവീസുകളിലെ മാറ്റങ്ങളും റദ്ദാക്കലുകളും സ്റ്റോപ്പുകളിലെ വ്യത്യാസങ്ങളും പരിശോധിക്കണമെന്ന് ദക്ഷിണ റെയിൽവേ അറിയിച്ചു.