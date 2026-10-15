ന്യൂദൽഹി : വോട്ട് മോഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാജ്യത്ത് പ്രതിഷേധിക്കുന്നവരുടെ മനസിൽ ബംഗ്ലാദേശി മോഡൽ കലാപം ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയം. മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ (സിഇസി) ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനും എസ്ഐആറിനും എതിരെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നടത്തിയ മാർച്ചിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച നേഹ ബോറയും അദ്ദേഹം ചായ സൽക്കാരത്തിന് ക്ഷണിച്ച എഐഎസ്എ പ്രസിഡന്റും ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രശ്നമായി മാറിയെന്ന് വേണം പറയാൻ. അതായത് നേഹ ബോറയുടെ ബംഗ്ലാദേശ് പ്രസ്താവന വലിയ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വേളയിൽ ബിജെപി നേഹ ബോറയെ മാത്രമല്ല രാഹുൽ ഗാന്ധിയെയും ആക്രമിച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ ജനാധിപത്യത്തെ തകർക്കാനുള്ള ഗൂഢാലോചനയാണിതെന്ന് ബിജെപി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു.
വാസ്തവത്തിൽ, നേഹ ബോറ തന്റെ പ്രസ്താവനയിൽ എസ്ഐആർ വിരുദ്ധ പ്രതിഷേധങ്ങളെ ബംഗ്ലാദേശുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി. ബംഗ്ലാദേശ് പ്രസ്ഥാനം ലോകത്തിലെ ജനറൽ-ഇസഡിലേക്കുള്ള വഴി കാണിച്ചുകൊടുത്തുവെന്ന് നേഹ ബോറ പറഞ്ഞു. ബംഗ്ലാദേശിന്റെ പോരാട്ടം ജനാധിപത്യത്തിനും വോട്ടവകാശത്തിനും വേണ്ടിയായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ജനറൽ-ഇസഡും ജനാധിപത്യത്തിനും വോട്ടവകാശത്തിനും വേണ്ടി പോരാടുന്നുവെന്നാണ് നേഹ പറയുന്നത്.
നേഹ ബോറയെയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയെയും ആക്രമിച്ച് ബിജെപി
ബംഗ്ലാദേശ് പ്രസ്ഥാനം ഇന്ത്യയുടെ ജനറൽ-ഇസഡിന് പ്രചോദനമായെന്ന് നേഹ ബോറ പറഞ്ഞു. ഈ പ്രസ്താവനയെത്തുടർന്ന് ബിജെപി ഇപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ആക്രമിക്കുകയാണ്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയും നേഹ ബോറയും പൊതുവായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് പങ്കിടുന്നുവെന്ന് ബിജെപി അവകാശപ്പെടുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ജനാധിപത്യത്തെ തകർക്കാൻ നേഹ ബോറ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്ന് ബിജെപി ആരോപിക്കുന്നു.
രാഷ്ട്രീയ പ്രതിരോധത്തിൽ താൽപ്പര്യമില്ല
നേഹ ബോറയുടെ ബംഗ്ലാദേശ് പ്രസ്താവനയോട് പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് ബിജെപി വക്താവ് പ്രദീപ് ഭണ്ഡാരി, രാഹുൽ ഗാന്ധിയും കോൺഗ്രസ് സംവിധാനവും ജനാധിപത്യ മാർഗങ്ങളിലൂടെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രതിരോധത്തിൽ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നില്ല, പകരം അധികാരമാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയെയും ജനാധിപത്യത്തെയും തകർക്കുക എന്നതാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം
“രാഹുൽ ഗാന്ധി വിരുദ്ധ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മുഖമായി മാറിയ നേഹ ബോറ, ബംഗ്ലാദേശിലെ ‘ജെൻ-ഇസഡ്’ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലും ബംഗ്ലാദേശിൽ സംഭവിച്ചത് പോലെ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഉദ്ദേശ്യം രാഷ്ട്രീയ പ്രതിരോധമല്ലെന്ന് ഇത് തെളിയിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയും ജനാധിപത്യവും നശിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം,” – ബിജെപി പറഞ്ഞു.