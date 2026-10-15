ന്യൂദൽഹി: ഹിന്ദുമതത്തിൽനിന്ന് ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്ത വ്യക്തിക്ക് സംവരണ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നതിനായി തമിഴ്നാട് സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ച വിജ്ഞാപനം റദ്ദാക്കിയ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് സുപ്രീം കോടതി ശരിവെച്ചു. മതപരിവർത്തനത്തിലൂടെ മാത്രം ഒരാൾക്ക് മറ്റൊരു മതത്തിലെ പിന്നാക്ക വിഭാഗത്തിന്റെ പദവി അവകാശപ്പെടാനാകില്ലെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
ജസ്റ്റിസുമാരായ പ്രശാന്ത് കുമാർ മിശ്ര, കെ. വി. വിശ്വനാഥൻ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് കേസിൽ വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഹിന്ദു സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന സാമൂഹിക പിന്നാക്കാവസ്ഥ മതം മാറിയതുകൊണ്ടുമാത്രം മറ്റൊരു മതസമൂഹത്തിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
ഭരണഘടനയുടെ 16(4) അനുച്ഛേദപ്രകാരമുള്ള സംവരണ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ മതപരിവർത്തനത്തിന് മുമ്പുള്ള സാമൂഹിക പശ്ചാത്തലം മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കാനാകില്ലെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പട്ടികജാതി പദവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 1950-ലെ ഭരണഘടനാ (പട്ടികജാതി) ഉത്തരവിലെ വ്യവസ്ഥകളും കോടതി പരിഗണിച്ചു.
‘ബാർ ആൻഡ് ബെഞ്ച്’ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, മതപരിവർത്തനത്തിന് മുമ്പ് അനുഭവിച്ച സാമൂഹിക പിന്നാക്കാവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം മറ്റൊരു മതത്തിലെ പിന്നാക്ക വിഭാഗത്തിന്റെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ അവകാശപ്പെടാനാവില്ലെന്നാണ് കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം.
കേസിന്റെ പശ്ചാത്തലം
2015-ൽ ഹിന്ദുമതത്തിൽനിന്ന് ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ച സമീർ അഹമ്മദുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിലാണ് തർക്കം ഉടലെടുത്തത്. മുസ്ലിം ലബ്ബായി സമുദായാംഗമായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നതിനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്നതിനായി അദ്ദേഹം അപേക്ഷിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ആവശ്യപ്പെട്ട സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കാത്തതിനെത്തുടർന്ന് വിഷയം കോടതിയിലെത്തി.
2016-ലെ ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികളാണ് കേസിൽ പരിഗണിക്കപ്പെട്ടത്. തുടർന്ന്, മതപരിവർത്തനം നടത്തിയെന്ന കാരണത്താൽ മാത്രം ഒരു വ്യക്തിയെ വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത പിന്നാക്ക വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനാകില്ലെന്ന് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
ജസ്റ്റിസ് ജി.ആർ. സ്വാമിനാഥൻ, ജസ്റ്റിസ് പി.ബി. ബാലാജി എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് വിജ്ഞാപനം റദ്ദാക്കിയതിനെത്തുടർന്ന് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് ശരിവെച്ചതോടെ കേസിൽ സർക്കാരിന്റെ അപ്പീൽ തള്ളപ്പെട്ടു.