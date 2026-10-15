ന്യൂദൽഹി: ഹിന്ദുമതത്തിൽനിന്ന് ഇസ്ലാമിലേക്ക് മതം മാറിയാൽ മതംമാറുംമുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന പിന്നാക്ക വിഭാഗ സംവരണ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കില്ലെന്ന മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധി സുപ്രീം കോടതി ശരിവെച്ചു.
മാറുന്നത് ഒരാളുടെ മുൻകാല ജാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ‘പിന്നാക്ക വിഭാഗം’ എന്ന നിലയിലുള്ള സംവരണത്തിന് സ്വയമേവ അർഹത നൽകുന്നില്ല. ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് മാറുന്ന ഒരാൾക്ക്, മതം മാറുന്നതിന് മുമ്പുള്ള സാമൂഹിക പദവി മാത്രം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പിന്നാക്ക വിഭാഗ സംവരണത്തിന് അവകാശവാദമുന്നയിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി വിധി സുപ്രീം കോടതി ശരിവെച്ചു.
ജസ്റ്റിസുമാരായ പ്രശാന്ത് കുമാർ മിശ്ര, ശ്രീ ചന്ദ്രശേഖർ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ തമിഴ്നാട് സർക്കാർ നൽകിയ ഹർജി തള്ളിയത്. ചില ഹിന്ദു പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും പട്ടികജാതികളിൽ നിന്നും ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് മാറുന്നവർക്ക്, ‘പിന്നാക്ക വിഭാഗം മുസ്ലിം’ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കാൻ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് 2024ൽ സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവും ഈ വിധിയോടെ അസാധുവായി.
തമിഴ്നാട്ടിൽ പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളായി വിജ്ഞാപനം ചെയ്യപ്പെട്ട ഏഴ് മുസ്ലിം വിഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നിലേക്ക്, ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് മാറുന്ന ഒരാൾക്ക് സ്വയമേവ അംഗമാകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
‘ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് മാറുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ, സംസ്ഥാനത്ത് പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളായി വിജ്ഞാപനം ചെയ്യപ്പെട്ട ഏഴ് സാമൂഹിക വിഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ അംഗമാകുന്നില്ല,’ എന്ന് ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു.
ഒരാളുടെ മുൻകാല ജാതി പദവി, മുസ്ലിം പിന്നാക്ക വിഭാഗം എന്ന വിഭാഗത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയില്ലെന്നും കോടതി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കൂടാതെ, ഒരാൾക്ക് ഇത്തരം ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് അർഹതയുണ്ടോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ ഏതെങ്കിലും സ്വകാര്യ മതസംഘടനയ്ക്ക് അധികാരമില്ല.
മതം മാറുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരാൾ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമൂഹിക പിന്നാക്കാവസ്ഥ മാത്രം പരിഗണിച്ച്, മതം മാറിയ ശേഷം മറ്റൊരു പിന്നാക്ക വിഭാഗത്തിൽ അംഗമാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. സംവരണം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾ, താൻ അവകാശപ്പെടുന്ന വിഭാഗത്തിന് ബാധകമായ നിയമപരമായ നിബന്ധനകൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
പട്ടികജാതികളെക്കുറിച്ച് ഭരണഘടന പറയുന്നത്
പട്ടികജാതി പദവിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭരണഘടനാപരമായ വ്യവസ്ഥകളും ബെഞ്ച് പരിശോധിച്ചു.
‘ഭരണഘടന (പട്ടികജാതി) ഉത്തരവ്’ പ്രകാരം, ഹിന്ദുമതം, സിഖ് മതം, ബുദ്ധമതം എന്നിവയൊഴികെയുള്ള മറ്റ് മതങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന ഒരാളെ പട്ടികജാതി അംഗമായി കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ, ഇസ്ലാം, ക്രിസ്തുമതം അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് മതങ്ങളിൽ പെടാത്ത മറ്റേതെങ്കിലും മതത്തിലേക്ക് മാറുന്ന ഒരാൾക്ക്, നിലവിലുള്ള നിയമവ്യവസ്ഥ പ്രകാരം പട്ടികജാതി പദവി നഷ്ടപ്പെടുന്നു. മതപരിവർത്തനത്തിന് ശേഷം, ഒരു വ്യക്തിയുടെ മുൻകാല സ്വത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം, ഒരു പ്രത്യേക സാമൂഹിക വിഭാഗത്തിലെ അംഗത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംവരണമോ മറ്റ് നിയമപരമായ ആനുകൂല്യങ്ങളോ അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി.