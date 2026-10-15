ന്യൂദൽഹി: ദൽഹിയിലെ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടയിൽ മരണങ്ങളും പോലീസ് വെടിവയ്പ്പും സംബന്ധിച്ച വാർത്തകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പോസ്റ്റുകൾ പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭയവും കോപവും പടർത്തുമെന്ന് ഭയന്ന് ദൽഹി പോലീസ് നടപടി ശക്തമാക്കി. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിരവധി സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകളും അന്വേഷണത്തിലാണ്. ഈ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇതുവരെ 500-ലധികം പോസ്റ്റുകൾ നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരായ പ്രതിഷേധങ്ങളും തുടർന്നുണ്ടായ പോലീസ് നടപടികളുമാണ് കേസിന് ആധാരം. തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതും പ്രകോപനപരവുമായ വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചുവെന്നാരോപിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകൾക്കെതിരെ പോലീസ് നാല് എഫ്ഐആറുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും പാകിസ്ഥാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടുകളുടെ പങ്കിനെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.
പോലീസ് വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഒക്ടോബർ 10 ന് ദൽഹിയിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിനിടെ നിരവധി പേർ മരിച്ചതായി ചില സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകൾ അവകാശപ്പെട്ടു. പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതുന്ന ചില അക്കൗണ്ടുകളുടെ പങ്കും അന്വേഷണത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടു. ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഈ അക്കൗണ്ടുകൾ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന പോസ്റ്റുകൾ പങ്കിട്ടതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു.
രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വസതിയിൽ വെടിവയ്പ്പ് നടന്നതായി അവകാശവാദം
തിങ്കളാഴ്ച, @indiantiwari01, @Diksha_sharma03 എന്നീ ഹാൻഡിലുകളുടെ X-ലെ ഒരു പോസ്റ്റിൽ നടത്തിയ അവകാശവാദം ദൽഹി പോലീസ് തെറ്റാണെന്ന് തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ഇൻഡി അലയൻസ് റാലിക്കിടെ പോലീസ് വെടിവയ്പ്പിൽ അഞ്ച് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്നും ദൽഹിയിൽ തെരുവിലിറങ്ങി ഉപരോധിക്കാൻ ജനങ്ങളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തുവെന്നും പോസ്റ്റ് അവകാശപ്പെട്ടു. പഴയ ദൃശ്യങ്ങളും എഡിറ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോകളും ഉപയോഗിച്ച് തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ച ചരിത്രമാണ് ഈ ഹാൻഡിലിനുള്ളതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.
ഐഎഫ്എസ്ഒ യൂണിറ്റ് നാല് എഫ്ഐആറുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു
സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യാജവും പ്രകോപനപരവുമായ ഉള്ളടക്കം പ്രചരിപ്പിച്ചതിന് ദൽഹി പോലീസിന്റെ ഇന്റലിജൻസ് ഫ്യൂഷൻ ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജിക് ഓപ്പറേഷൻസ് (ഐഎഫ്എസ്ഒ) യൂണിറ്റ് നാല് എഫ്ഐആറുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം അജ്ഞാത വ്യക്തികൾക്കെതിരെ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 336, 353, 356, ഐടി ആക്ടിലെ പ്രസക്തമായ വകുപ്പുകൾ എന്നിവ പ്രകാരം കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
AI ഉപയോഗിച്ച് സൃഷ്ടിച്ച ഉള്ളടക്കത്തിലും ശ്രദ്ധ പുലർത്തുക
പഴയ വീഡിയോകൾ, കൃത്രിമമായി നിർമ്മിച്ച ചിത്രങ്ങൾ, AI- ജനറേറ്റഡ് ഉള്ളടക്കം എന്നിവയ്ക്കായി പോലീസ് സോഷ്യൽ മീഡിയ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. സ്ഥിരീകരിക്കാതെ ഒരു വാർത്തയോ വീഡിയോയോ പങ്കിടരുതെന്ന് അധികാരികൾ ആളുകളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.