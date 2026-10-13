ഗാന്ധിനഗർ: ഗുജറാത്ത് തലസ്ഥാനമായ ഗാന്ധിനഗർ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനിൽ ഭരണം നിലനിർത്തി ബിജെപി. 44 സീറ്റുകളിലേക്ക് നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 38 സീറ്റുകൾ നേടിയാണ് ബിജെപി അധികാരം നിലനിർത്തിയത്. കോൺഗ്രസ് അഞ്ചു സീറ്റുകൾ നേടിയപ്പോൾ ഒരു സീറ്റിൽ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥി വിജയിച്ചു. 32 സ്ഥാനാർഥികളെ മത്സരിപ്പിച്ച ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്ക് (എഎപി) ഒരു സീറ്റിൽപ്പോലും വിജയിക്കാനായില്ല.
ഒക്ടോബർ 11-ന് നടന്ന വോട്ടെടുപ്പിന്റെ ഫലം ചൊവ്വാഴ്ച, ഒക്ടോബർ 13-നാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. കോർപ്പറേഷനിലെ 11 വാർഡുകളിലായി നാലു വീതം സീറ്റുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആകെ 130 സ്ഥാനാർഥികൾ മത്സരരംഗത്തുണ്ടായിരുന്നു. ആകെയുള്ള 44 സീറ്റുകളിൽ 38 എണ്ണവും സ്വന്തമാക്കിയ ബിജെപി എട്ടു വാർഡുകളിൽ മുഴുവൻ സീറ്റുകളും നേടി. മറ്റു രണ്ടു വാർഡുകളിൽ മൂന്നു വീതം സീറ്റുകളും പാർട്ടി നേടി.
എന്നാൽ ആറാം വാർഡിലെ നാലു സീറ്റുകളിലും ബിജെപി പരാജയപ്പെട്ടു. ഇവിടെ കോൺഗ്രസാണ് മുഴുവൻ സീറ്റുകളും നേടിയത്. ഹൻസാബെൻ ലളിത്കുമാർ നിനാമ, മേഘ്നബെൻ രാജുഭായ് ദേശായി, മെഹുൽകുമാർ അരവിന്ദ്ഭായ് റാത്തോഡ്, കർമജിത്സിങ് വിരേന്ദ്രസിങ് വഗേല എന്നിവരാണ് ഇവിടെ വിജയിച്ചത്. കോർപ്പറേഷനിലെ മുഴുവൻ 44 സീറ്റുകളിലും കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥികളെ മത്സരിപ്പിച്ചിരുന്നു.
32 സ്ഥാനാർഥികളെ രംഗത്തിറക്കിയിട്ടും എഎപിക്ക് ഒരു സീറ്റിൽപ്പോലും വിജയിക്കാനായില്ല. കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടിക്ക് ഒരു സീറ്റ് ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇത്തവണ ആ സീറ്റ് നിലനിർത്താനും കഴിഞ്ഞില്ല. 12 സീറ്റുകളിൽ ബിജെപിയും കോൺഗ്രസും തമ്മിലായിരുന്നു നേരിട്ടുള്ള മത്സരം. ഈ സീറ്റുകളിൽ എഎപി സ്ഥാനാർഥികളെ നിർത്തിയിരുന്നില്ല. പാർട്ടിയുടെ നാലു നാമനിർദേശങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ തള്ളുകയും അഞ്ചു സ്ഥാനാർഥികൾ പത്രിക പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്തു. ശേഷിച്ച മൂന്നു സീറ്റുകളിലും എഎപി സ്ഥാനാർഥികളെ മത്സരിപ്പിച്ചില്ല.