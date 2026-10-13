ന്യൂദൽഹി: ഭാഷാപരവും സാംസ്കാരികവുമായ വൈവിധ്യവും തുറന്ന സംവാദങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യവുമാണ് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ കരുത്തെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞു. ഭാരതത്തെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മാതാവെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച അദ്ദേഹം, രാജ്യത്തെ വിപുലമായ മാധ്യമശൃംഖലയും ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വളർച്ചയും പൊതുചർച്ചകൾക്ക് പുതിയ സാധ്യതകൾ തുറന്നിട്ടുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കി. ബ്ലൂംബെർഗ് ന്യൂ ഇക്കണോമി ഫോറത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി.
ഇന്ത്യയിൽ നൂറിലധികം ഭാഷകളും ഏകദേശം 80,000 രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പത്രങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും ആയിരത്തിലധികം സാറ്റലൈറ്റ് ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളുമുണ്ടെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഷാ-വൈവിധ്യവും വിവരവിനിമയ സംവിധാനത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയും ജനാധിപത്യ സംവാദങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ കാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ 50 കോടിയിലധികം യൂട്യൂബ് ഉപയോക്താക്കളും അത്രതന്നെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഉപയോക്താക്കളുമുണ്ടെന്നും മോദി പറഞ്ഞു. വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ആളുകൾ തുറന്ന ചർച്ചകളിൽ ഏർപ്പെടുകയും വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്രക്രിയയിൽ ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതികവിദ്യ സമീപകാലത്ത് നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇന്ത്യയുടെ ജിഡിപി വളർച്ച 7.8%; ഹരിത ഊർജശേഷി നാലിരട്ടിയായി
ആഗോള സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കിടയിലും ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ ശക്തമായ അടിത്തറയിൽ മുന്നേറുകയാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞു. 2027 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ ആദ്യ പാദത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പാദനം (ജിഡിപി) 7.8 ശതമാനം വളർച്ച കൈവരിച്ചതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഹരിത ഊർജമേഖലയിൽ വൻ മുന്നേറ്റം
കഴിഞ്ഞ 12 വർഷത്തിനിടെ ഇന്ത്യയുടെ പുനരുപയോഗ ഊർജ ഉൽപ്പാദനശേഷി ഏകദേശം നാലിരട്ടിയായി വർധിച്ചതായി പ്രധാനമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 2014-ൽ 75 ഗിഗാവാട്ടായിരുന്ന ശേഷി ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 300 ഗിഗാവാട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ശുദ്ധ ഊർജമേഖലയിലെ ഈ വളർച്ച പുതിയ സാമ്പത്തിക അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും രാജ്യത്തിന്റെ ഊർജപരിവർത്തനത്തിന് വേഗം പകരുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നുവെന്ന് മോദി പറഞ്ഞു.
ദാരിദ്ര്യനിർമാർജനത്തിന് മുൻഗണന
പൗരന്മാരെ ഭരണസംവിധാനത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നവരാക്കി മാറ്റുകയല്ല, മറിച്ച് അവരെ സ്വയംപര്യാപ്തരും ശാക്തീകരിക്കപ്പെട്ടവരുമാക്കുകയാണ് സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിനിടെ ഇന്ത്യയിൽ 25 കോടി ആളുകൾ ദാരിദ്ര്യത്തിൽനിന്ന് കരകയറിയതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ജനങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുകയും സാമ്പത്തിക അവസരങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കുകയും വികസനത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് രാജ്യത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.