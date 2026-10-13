ന്യൂദൽഹി: ഒക്ടോബർ 12 ന് നടന്ന ഒരു പ്രതിഷേധ പരിപാടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനിടെ ഗർഭിണിയായ മാധ്യമപ്രവർത്തകയോട് ലോക്സഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി മോശമായി പെരുമാറിയെന്ന് ബിജെപി ചൊവ്വാഴ്ച ആരോപിച്ചു. സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് അവർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റതായും ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നതായും ബിജെപി അവകാശപ്പെട്ടു.
രാഹുൽ ഗാന്ധി ഒരു വനിതാ മാധ്യമപ്രവർത്തകയെ കൈമുട്ട് ഉപയോഗിച്ച് തള്ളി വീഴ്ത്തുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടിരിക്കണമെന്ന് ബിജെപി വക്താവ് പ്രദീപ് ഭണ്ഡാരി മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. അവരുടെ നില വളരെ ഗുരുതരമായതിനാൽ ഇപ്പോൾ അവരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. രാഹുൽ ഗാന്ധി തന്നെ തോളിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചതായും തുടർന്ന് ബലമായി വലിച്ചതായും തുടർന്ന് നിലത്തേക്ക് വീഴുകയും നാലോ അഞ്ചോ പേർ തന്റെ മേൽ വീഴുകയും ചെയ്തുവെന്നും വനിതാ പത്രപ്രവർത്തക ആരോപിച്ചു.
രാഹുൽ ഗാന്ധി ഒരു ഗുണ്ടയെപ്പോലെയാണ് പെരുമാറിയത്: പ്രദീപ് ഭണ്ഡാരി
പുരുഷാധിപത്യം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ന് ഒരു കൊള്ളക്കാരനെപ്പോലെയാണ് പെരുമാറിയതെന്ന് പ്രദീപ് ഭണ്ഡാരി പറഞ്ഞു. സ്വന്തം മുഖ്യമന്ത്രി ഡി കെ ശിവകുമാറിനെ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ പിന്നിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കാണേണ്ടതായിരുന്നു. അദ്ദേഹം സ്വന്തം പ്രവർത്തകരെ കൈമുട്ട് കൊണ്ട് അടിച്ചു, ഒരു വനിതാ പത്രപ്രവർത്തകയോട് അദ്ദേഹം മോശമായി പെരുമാറിയ രീതി രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ഈ രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യത്തോടും സ്ത്രീകളോടും വെറുപ്പുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
അതേസമയം, മാധ്യമപ്രവർത്തകയുടെ സഹോദരിയിൽ നിന്ന് സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് ഉടൻ തന്നെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോയതായി ബിജെപി ദൽഹി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് രാജേഷ് ഭാട്ടിയ പറഞ്ഞു. രാത്രി 8:00 അല്ലെങ്കിൽ 8:30 ഓടെ, രാജേന്ദ്ര നഗറിലെ ഓഫീസിന് സമീപം ഒരു യുവതി തന്റെ അടുക്കൽ വന്നു. തന്റെ സഹോദരിയായ പത്രപ്രവർത്തകയെ രാഹുൽ ഗാന്ധി തള്ളിയിട്ടുവെന്നും അവർ ഗർഭിണിയാണെന്നും അവർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ടെന്നും വൈദ്യസഹായം ആവശ്യമാണെന്നും അവർ സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചുവെന്നും ഭാട്ടിയ പറഞ്ഞു.
ഉടൻ തന്നെ ബിജെപി എംഎൽഎ ഉമാങ് ബജാജിനെയും പ്രാദേശിക നേതാവ് പ്രതീക് ശർമ്മയെയും ബന്ധപ്പെട്ടുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. തുടർന്ന് അവർ മാധ്യമപ്രവർത്തക ഭർത്താവിനൊപ്പം എത്തിയ ആശുപത്രിയിലേക്ക് ഓടി. ഒരു ഡോക്ടറുമായി കൂടിയാലോചിച്ച ശേഷം, ഗർഭധാരണത്തിൽ സങ്കീർണതകൾ ഉണ്ടെന്നും ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കണമെന്നും അവരോട് പറഞ്ഞു. തുടർന്ന്, അൾട്രാസൗണ്ട്, എക്സ്-റേ എന്നിവ നടത്തി, ഡോക്ടർ ആവശ്യമായ കുത്തിവയ്പ്പുകളും ചികിത്സയും നൽകി. അവരെ ഇപ്പോൾ ഒരു മുറിയിലേക്ക് മാറ്റി, ഡോക്ടർമാരുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ്
അവരുടെ തുടർ ചികിത്സ നിർണ്ണയിക്കാൻ മുതിർന്ന ഡോക്ടർമാർ രാവിലെ കൂടുതൽ പരിശോധനകൾ നടത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.