ഗുവാഹത്തി: കേരളം, കർണാടക, തെലങ്കാന എന്നിവിടങ്ങളിലെ കോൺഗ്രസ് സർക്കാരുകൾ രാജിവച്ചാൽ ബാലറ്റ് പേപ്പറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് അസം മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ തിങ്കളാഴ്ച പറഞ്ഞു. മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ കീഴിൽ ‘വോട്ട് ചോറി’ വഴിയാണ് കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിലെത്തിയതെന്ന് അദ്ദേഹം പരിഹാസേന വിമർശിച്ചു.
വോട്ടർ പട്ടികയുടെ പ്രത്യേക തീവ്ര പരിഷ്കരണത്തിനെതിരെയും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ക്രമക്കേടുകൾ ആരോപിച്ചും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെയും കോൺഗ്രസിനെയുംശർമ്മ ലക്ഷ്യം വച്ചു.
‘രാഹുൽ ഗാന്ധി മത്സരിച്ചാൽ ബാലറ്റ് പേപ്പറിൽ മത്സരിക്കാൻ തയ്യാറാണ്…’
“രാഹുൽ ഗാന്ധിയും കോൺഗ്രസും അവരുടെ സർക്കാരുകളുടെ രാജിക്ക് തയ്യാറാണെങ്കിൽ ബാലറ്റ് പേപ്പറിൽ മത്സരിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. കേരളം, കർണാടക, തെലങ്കാന സർക്കാരുകൾ രാജിവയ്ക്കണം, കാരണം ആ സർക്കാരുകളും ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ കീഴിൽ ‘വോട്ട് ചോറി’യിലൂടെയാണ് രൂപീകരിച്ചത്,”- ശർമ്മ പറഞ്ഞു.
രാഹുൽ ഗാന്ധി സിഇസിയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് രാജിവയ്ക്കണമെന്ന് ബിജെപി നേതാവ് പറഞ്ഞു, കാരണം അദ്ദേഹവും ഇതേ പ്രക്രിയയിലൂടെ ലോക്സഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
“എനിക്ക് രാഹുൽ ഗാന്ധിയോടും കോൺഗ്രസിനോടും ചോദിക്കണം, നരേന്ദ്ര മോദി വോട്ട് ചോരിയിലൂടെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയായതെങ്കിൽ, രാഹുൽ ഗാന്ധി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും അതേ വോട്ട് ചോരി പ്രക്രിയയിലൂടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവാകുകയും ചെയ്തില്ലേ?”- അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യയിൽ SIR ആവശ്യമാണ്
ജനസംഖ്യാപരമായ മാറ്റങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതിന് രാജ്യത്ത് എസ്ഐആറിനെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് ശർമ്മ സംസാരിച്ചു. “ഇന്ത്യയിൽ എസ്ഐആർ ആവശ്യമാണ്. വൻതോതിലുള്ള അനധികൃത കുടിയേറ്റം കാരണം അസം, പശ്ചിമ ബംഗാൾ, ജാർഖണ്ഡ് എന്നിവയുടെ ജനസംഖ്യാശാസ്ത്രം മാറി. എല്ലാ ദിവസവും നിയമവിരുദ്ധ കുടിയേറ്റം നടക്കുന്നുണ്ട്, വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് അവരുടെ പേരുകൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഇന്ത്യയുടെ ജനസംഖ്യാശാസ്ത്രം മാറും,”- അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കൂടാതെ ജനസംഖ്യാപരമായ മാറ്റങ്ങൾ തടയുന്നതിന് എസ്ഐആർ അനിവാര്യമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഓരോ അഞ്ച് വർഷത്തിലും ഒരു എസ്ഐആർ വേണമെന്ന് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യം രക്ഷിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
രാഹുൽ വിദേശ ശക്തികളുടെ കളിപ്പാവ
രാഹുൽ ഗാന്ധിയും കോൺഗ്രസും വിദേശ ശക്തികളുടെ ആജ്ഞപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ആരോപിച്ചു. അവർ എല്ലാ ജനാധിപത്യ സ്ഥാപനങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അവർ ഇന്ത്യയെ നേപ്പാളിനെയും ബംഗ്ലാദേശിനെയും പോലെയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇതിനു പുറമെ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യ സ്ഥാപനങ്ങളെ അരാജകത്വത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുകയാണെന്ന് ശർമ്മ ആരോപിച്ചു. കോൺഗ്രസിന്റെ വോട്ട് ചോരി പ്രചാരണം പൊതുജനാഭിപ്രായമില്ലാതെ സർക്കാർ മാറ്റം കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
ആരുടെയും പിന്തുണയില്ലാതെ, 2,000-3,000 പേർ മാത്രമാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കൊപ്പം ചേരുന്നത്. ഇന്ത്യ വളരരുതെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്ത നിരാശരായ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളും ദിമാഗി നക്സലുകളും ചേർന്നാണ് ഈ പ്രതിഷേധം മുഴുവൻ നടത്തുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബഹിഷ്കരിക്കാൻ ഹിമാന്ത കോൺഗ്രസിനെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു
ഇവിഎമ്മുകൾ വഴി നടത്തുന്ന വോട്ടെടുപ്പ് ബഹിഷ്കരിക്കാൻ അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസിനെ വെല്ലുവിളിച്ചു. “ഉത്തർപ്രദേശ്, ഗോവ, പഞ്ചാബ്, മണിപ്പൂർ, ഉത്തരാഖണ്ഡ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വരാനിരിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും കോൺഗ്രസും പങ്കെടുക്കുമോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു, കാരണം ഇതെല്ലാം ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ ഭരണകാലത്തും ഇവിഎം വഴിയും നടക്കും. ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ മത്സരിക്കില്ലെന്നും ഇവിഎം ഉപയോഗിച്ച് നടത്തുന്ന ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും മത്സരിക്കില്ലെന്നും കോൺഗ്രസിന് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കഴിയുമോ?”- അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
രാഹുൽ ഗാന്ധിയും കോൺഗ്രസും രാജ്യത്തെ സ്ഥാപനങ്ങളെ ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. അവർ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണ്, ഇപ്പോൾ അവർ സുപ്രീം കോടതിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന പരിധി വരെ എത്തിയിരിക്കുന്നു. രാഹുൽ ഗാന്ധിയെയും കോൺഗ്രസിനെയും അത്തരം പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഞാൻ ശക്തമായി അപലപിക്കുന്നുവെന്നും ശർമ്മ പറഞ്ഞു.
രാജ്യത്തെ യുവാക്കളെ രാഹുൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. രാഹുൽ ഒരിക്കലും അവരോട് നന്നായി പഠിക്കാൻ പറയുന്നില്ല. ദൽഹിയിൽ കുഴപ്പങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം യുവാക്കളെ ക്ഷണിക്കുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
സിജെപിയും കോൺഗ്രസും സമാനമായ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതിനാൽ, ഇരു പാർട്ടികൾക്കും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും മൗന ധാരണയുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന്, കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടിയും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടിയും തമ്മിൽ ഒരു മത്സരം ഉണ്ടെന്ന് താൻ വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്ന് ശർമ്മ പറഞ്ഞു.
കൂടാതെ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഒരിക്കലും രാമക്ഷേത്രം സന്ദർശിച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ശിവനെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. താൻ താണ്ഡവം നടത്തുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതായും ശർമ്മ പറഞ്ഞു.