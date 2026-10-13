ന്യൂദൽഹി: സാങ്കേതികവിദ്യ, ഡാറ്റ, അറിവ്, നൂതനാശയങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ഇന്നത്തെ ലോകത്തിലെ പ്രധാന ശക്തികളെന്നും അവ ഏതാനും ആളുകളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് മാത്രമല്ല, ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനും ഉപയോഗിക്കണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞു. ബ്ലൂംബെർഗ് ന്യൂ ഇക്കണോമി ഫോറത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ഈ ശക്തികൾ ആരുടെ കൈവശമാണെന്നതിനെക്കാൾ അവ എങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് പ്രധാനമെന്ന് മോദി വ്യക്തമാക്കി. സാങ്കേതികവിദ്യ ചുരുക്കം ചിലരുടെ മാത്രം പുരോഗതിക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്നതിനു പകരം ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കാനും പുതിയ സാധ്യതകൾ തുറക്കാനും സഹായിക്കണം. അറിവ് ഒരു ചെറിയ വിഭാഗത്തിൽ ഒതുങ്ങാതെ എല്ലാവരുടെയും ശേഷി വർധിപ്പിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ‘Power to Empower’ എന്ന ആശയം പ്രധാനമന്ത്രി മുന്നോട്ടുവെച്ചു. മറ്റുള്ളവരെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ശക്തിക്കപ്പുറം അവരെ പ്രാപ്തരാക്കാനുള്ള ശക്തിയും, മത്സരിക്കുന്നതിനപ്പുറം സഹകരിക്കാനുള്ള മനോഭാവവും വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
സ്വന്തം വിജയത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനുപകരം മറ്റുള്ളവർക്കും വിജയിക്കാൻ അവസരമൊരുക്കുന്ന സമീപനമാണ് ആവശ്യം. സാങ്കേതികവിദ്യയും അറിവും സമൂഹത്തിന്റെ വിശാലമായ പുരോഗതിക്കായി വിനിയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് അവയുടെ യഥാർഥ സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാകുന്നതെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.