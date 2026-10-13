ന്യൂദൽഹി: കനത്ത സുരക്ഷാ സന്നാഹങ്ങൾക്കിടയിലും ജന്തർ മന്തറിലേക്ക് രഹസ്യമായി കടന്ന് പ്രതിഷേധിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കോക്രോച്ച് ജനത പാർട്ടി (CJP) നേതാക്കളായ സൗരവ് ദാസ്, അശുതോഷ് റാങ്ക എന്നിവരെ ദൽഹി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാൻേഷ് കുമാറിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെയായിരുന്നു പ്രതിഷേധശ്രമം.
നിലവിലെ വോട്ടർപട്ടിക പരിഷ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട SIR വിവാദത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് CJP നേതാക്കൾ പ്രതിഷേധത്തിനായി എത്തിയത്. ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ജന്തർ മന്തറിൽ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് അനുമതി നിഷേധിച്ചിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് നേതാക്കൾ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ മറികടന്ന് സ്ഥലത്തെത്തിയതെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു.
ജെ.ഡി.യു (JDU) ദേശീയ ഓഫീസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തുകൂടി ഗേറ്റ് ചാടിക്കടന്നാണ് നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും ജന്തർ മന്തർ പരിസരത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചത്. ത്രിവർണ്ണ പതാക വീശിയെത്തിയ ഇവർ “ഭാരത് മാതാ കീ ജയ്”, “ഗ്യാനേഷ് കുമാർ രാജിവെക്കണം” തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ മുഴക്കി. പ്രതിഷേധക്കാരെ തടയാൻ ശ്രമിച്ച പോലീസുമായി നേരിയ ഉന്തും തള്ളുമുണ്ടായതായും ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. പിന്നാലെ പോലീസ് ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
സംഭവത്തിന്റെ വീഡിയോ പങ്കുവെച്ച CJP സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ദിപ്കെ, പ്രതിഷേധക്കാരെ പരിഹാസരൂപത്തിൽ ‘പാറ്റകൾ’ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ കുറിപ്പ് പങ്കുവെച്ചത്. ത്രിവർണ്ണ പതാകയുമായി പുലർച്ചെ ജന്തർ മന്തറിലേക്ക് കടന്ന പ്രതിഷേധക്കാരെ പിന്നീട് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായി അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ജന്തർ മന്തറിനെ ഔദ്യോഗിക പ്രതിഷേധ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കിയ കേന്ദ്രസർക്കാർ തീരുമാനത്തെയും ദിപ്കെ വിമർശിച്ചു. പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള അവകാശം ഇല്ലാതാക്കാനാവില്ലെന്നും അദ്ദേഹം തന്റെ പോസ്റ്റിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.