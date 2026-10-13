ന്യൂദൽഹി : വോട്ട് മോഷണം എന്ന ആരോപണത്തിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ അടുത്ത നടപടികളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ലോക്സഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഒക്ടോബർ 13 ചൊവ്വാഴ്ച ന്യൂദൽഹിയിലെ തന്റെ വസതിയിൽ ഇൻഡി ബ്ലോക്ക് എംപിമാരെയും സിവിൽ സൊസൈറ്റി അംഗങ്ങളെയും വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളെയും ഒരു ഹൈ ചായ സൽക്കാരത്തിന് ക്ഷണിച്ചു.
സ്പെഷ്യൽ ഇന്റൻസീവ് റിവിഷൻ (എസ്ഐആർ) വോട്ടർ പട്ടികയിലെ ക്രമക്കേടുകൾ ചോദ്യം ചെയ്ത് സംയുക്ത ഹർജി സമർപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് യോഗം. ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളുടെ സംയുക്ത പത്രസമ്മേളനവും നടക്കും. ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് ഇൻഡി ബ്ലോക്ക് നേതാക്കളുടെ സംയുക്ത പത്രസമ്മേളനം നടക്കും.
വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വസതിയിൽ ഹൈ ചായ സൽക്കാരം നടക്കും. ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ക്രമക്കേടുകളിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ അടുത്ത നടപടികളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയായിരിക്കും മുഖ്യ അജണ്ട. രാഹുൽ ഗാന്ധി, കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ, സമാജ്വാദി പാർട്ടി നേതാവ് അഖിലേഷ് യാദവ്, തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് മേധാവി മമത ബാനർജി, ആർജെഡി നേതാവ് തേജസ്വി യാദവ്, സിപിഐ നേതാവ് ഡി രാജ, സിപിഐ (എം) നേതാവ് എംഎ ബേബി, എൻസിപി (ശരദ് പവാർ) നേതാവ് സുപ്രിയ സുലെ എന്നിവരുൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് വിവരം.