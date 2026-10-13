തിരുവനന്തപുരം : തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ മേജർ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ദുരവസ്ഥ പങ്ക് വച്ച് കെ പി ശശികല ടീച്ചർ . ചവറ ടൈറ്റാനിയം ജംഗ്ഷനിൽ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ വകയായ പുരാതന ക്ഷേത്രം, പേര് -ഓലക്കാട്ടു വിള വനദുർഗ്ഗാ ദേവി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ജീർണ്ണാവസ്ഥയിലുള്ള ചിത്രമാണ് ശശികല ടീച്ചർ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ പങ്ക് വച്ചിരിക്കുന്നത് . 215 സെന്റുണ്ടായിരുന്ന ക്ഷേത്രത്തിന് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് രണ്ടു സെൻറിൽ കുറവു മാത്രം. അവിടേക്കുള്ള വഴി പോലും പരിസരവാസികൾ കൈയ്യേറിയെന്നും ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നു.
പോസ്റ്റിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം…
തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ഒരു “മേജർ ” ക്ഷേത്രം കാണുക
ഇത് കാണാൻ ജയകുമാർ സാറിന് കണ്ണ് പിടിക്കുമോ എന്തോ
ചവറ ടൈറ്റാനിയം ജംഗ്ഷനിൽ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ വകയായ പുരാതന ക്ഷേത്രം, പേര് -ഓലക്കാട്ടു വിള വനദുർഗ്ഗാ ദേവി ക്ഷേത്രം (പന്മന കണിച്ചു കുളങ്ങര ശ്രീ അന്നപൂർണ്ണേശ്വരി ക്ഷേത്രത്തിനു സമീപം) ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള വഴി പരിസരവാസികൾ കൈയ്യേറി. ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വഴിയില്ല. പന്മന പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി, കരുനാഗപ്പള്ളി ദേവസ്വം അസി: കമ്മീഷണർ, കാമൻകുളങ്ങര സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫീസർ,തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം കമ്മീഷണർ / പ്രസിഡന്റ് എന്നിവരോട് പരാതിപ്പെട്ടു, ഒരു ഫലവുമുണ്ടായില്ല. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മുൻഭാഗം ഇടിഞ്ഞു വീണു. അതിലാണ് പുരാതനമായ ദേവി വിഗ്രഹം ഇരിക്കുന്നത്. തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ അനാസ്ഥ കൊണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ഈ ക്ഷേത്രവും, അത്യപൂർവവും ചൈതന്യവത്തായതുമായ ദേവി വിഗ്രഹം അനാഥമായിക്കിടന്നു നശിക്കുന്നു. ഈ ക്ഷേത്രത്തിന് 215 സെൻറ് ഭൂമിയുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ രേഖകളിൽ രണ്ടു സെൻറിൽ കുറവു മാത്രം. അവിടേക്കുള്ള വഴി പോലും പരിസരവാസികൾ കൈയ്യേറി. ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ കരുനാഗപ്പെള്ളി ഗ്രൂപ്പിൽ, കാമൻകുളങ്ങര ദേവസ്വം സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫീസറുടെ കീഴിലുള്ള ക്ഷേത്രമാണ്. ഇതാണ് ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ഭരണ നിർവ്വഹണം ….. ഇതാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ അവസ്ഥ
കടപ്പാട്
Ad Anil vilayil
ആത്മഗതം
നല്ല രൂപത്തിൽ നടക്കുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ നാട്ടിലെ മുഴുവൻ പോലീസ് കോഴ്സിനെയും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡിനെ കയർ അഴിച്ചുവിടുന്ന കേരളത്തിലെ ദേവസ്വം വകുപ്പ് ഇത് കാണുമോ കണ്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഫലമുണ്ടാകുമോ