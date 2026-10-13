ന്യൂദൽഹി: ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്തിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് കേരള കോൺഗ്രസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ കോൺഗ്രസിനെതിരെ കേന്ദ്രമന്ത്രി കിരൺ റിജിജു രൂക്ഷ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചു. ക്രമസമാധാനപാലനം നിങ്ങളുടെ മേഖലയല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ രാജിവയ്ക്കുക. അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന നിങ്ങളുടെ പകരക്കാരനെ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തും എന്നാണ് കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ എക്സിലെ പോസ്റ്റ്.
അതേസമയം, ഉത്തരവാദിയായ വ്യക്തിയെ കോൺഗ്രസ് പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തു. ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക ‘എക്സ്’ അക്കൗണ്ടിൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെതിരെ വിവാദ സന്ദേശം പോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ഉത്തരവാദിയായ വ്യക്തിയെ കുറ്റത്തിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തതായി കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് സണ്ണി ജോസഫ് പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
തുടർന്ന് കോൺഗ്രസിനെയും അനുയായികളെയും ഇന്ത്യാ വിരുദ്ധ സംഘങ്ങൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച റിജിജു കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ഭരണഘടനാപരവും ജനാധിപത്യപരവുമായ സ്ഥാപനങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എല്ലാ ഇന്ത്യാ വിരുദ്ധ സംഘങ്ങളും കൈകോർക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു
കൂടാതെ “കോൺഗ്രസ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ജനാധിപത്യ പാർട്ടിയാണ്! ഒരു കുടുംബം എന്നേക്കും ഭരിക്കും, ബാക്കിയുള്ളവർ ഒരു കുടുംബം ഭരിക്കുന്നതിൽ കോൺഗ്രസുകാർ ലജ്ജയില്ലാതെ അഭിമാനിക്കുന്നു. പപ്പു എന്ന് വിളിക്കാൻ ധൈര്യപ്പെട്ട ആ യഥാർത്ഥ കോൺഗ്രസുകാർ പാർട്ടി വിട്ടു.” – മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ അഭിമുഖ ക്ലിപ്പ് പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് റിജിജു തന്റെ എക്സ് പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു.
ഇതിനു പുറമെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയെ ശ്രദ്ധയില്ലാത്ത പാർട്ടി എന്നും റിജിജു വിശേഷിപ്പിച്ചു. ഒരു വർഷത്തിൽ 200 അവധിക്കാലം ചെലവഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത, പക്വതയും പ്രതിബദ്ധതയുമുള്ള ഒരു നേതാവുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടെ എണ്ണം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്നും അദ്ദേഹം രാഹുലിനെ പരിഹസിച്ച് പറഞ്ഞു.
കൂടാതെ ബിജെപി ദേശീയ വക്താവ് പ്രദീപ് ഭണ്ഡാരിയും എക്സിൽ കോൺഗ്രസിനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. “ഇത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയോടുള്ള വലിയ അപമാനമാണ്. കോൺഗ്രസ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഗാന്ധി വാദ്ര പരിവാർ ഭരണഘടനയ്ക്ക് മുകളിലാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് കരുതുന്നു. കോൺഗ്രസ് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തെയും സ്വതന്ത്ര ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെയും വെറുക്കുന്നു.” – അദ്ദേഹം എക്സിൽ കുറിച്ചു.
കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ പോസ്റ്റിനെ അപലപിച്ച് സുപ്രീം കോർട്ട് ബാർ അസോസിയേഷൻ
ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെടുന്ന കേരള കോൺഗ്രസ് പോസ്റ്റിനെ എസ്സി ബാർ അസോസിയേഷനും അപലപിച്ചു. കോടതികളെ സമീപിക്കാനും നിയമപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങൾ തേടാനും എല്ലാവർക്കും അവസരമുണ്ട്. ഇത്തരം പ്രസ്താവനകൾ ജുഡീഷ്യറിയുടെ സ്ഥാപനത്തെ ചെറുതാക്കുകയും നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയിൽ ഇടപെടാനുള്ള ശ്രമത്തിന് തുല്യവുമാണെന്ന് എസ്സി ബാർ അസോസിയേഷൻ വിജ്ഞാപനത്തിൽ പറഞ്ഞു.