ന്യൂദല്ഹി: നരേന്ദ്രമോദിയെ അധികാരത്തില് നിന്നും തൂത്തെറിയാന് അമേരിക്കന് ഡീപ് സ്റ്റേറ്റ് ഗൂഢാലോചന നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് മുന് സെര്ബിയന് പ്രസിഡന്റ് അലക്സാണ്ടര് വൂചിക്. നേപ്പാളിലേതുപോലെ വിദ്യാര്ത്ഥികലാപത്തിലൂടെ മോദിയെ പുറത്താക്കാനാണ് പദ്ധതിയെന്നും അലക്സാണ്ടര് വൂചിക് പറഞ്ഞു.
നുണകള് പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് നരേന്ദ്രമോദിയെ വീഴ്ത്താന് അവര് പദ്ധതിയിടുന്നത്. നേപ്പാളില് നമ്മള് ഇതേ അജണ്ട കണ്ടതാണ്. അമേരിക്കന് ഡീപ് സ്റ്റേറ്റ് ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ നീങ്ങുന്നത് നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ത്യയെ ലോകനിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയര്ത്തിയതിലുള്ള വിരോധം മൂലമാണെന്നും അലക്സാണ്ടര് വൂചിക് പറഞ്ഞു.
“ഒരാളെ ഡീപ് സ്റ്റേറ്റ് അട്ടിമറിക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നത് അറിയാന് എളുപ്പമാണ്. തൊട്ടതിനും പിടിച്ചതിനും എല്ലാം അവര് മോദിയെ കുറ്റം പറയുന്നത് ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ്. മോദി ഇന്ത്യയെ സ്വര്ഗ്ഗത്തോളം ഉയര്ത്തി. മോദിയ്ക്കതിരെ വെറുപ്പ് പരത്തുകയാണ്. അങ്ങിനെയാണ് അവര് ഒരാളെ വീഴ്ത്തുക. എന്താണ് അവര് നേപ്പാളിനെതിരെ ചെയ്തത്. നേപ്പാളിനെ അവര് നശിപ്പിച്ചു. അവിടെ കലാപം നടന്ന് ഒരു വര്ഷത്തിന് ശേഷം ശമ്പളം മൂന്നിലൊന്നായി ചുരുങ്ങി. നേപ്പാള് നശിച്ചു”. – സെര്ബിയയിലെ ഒരു ടിവി ചാനലിന് നല്കിയ അഭിമുഖത്തില് അലക്സാണ്ടര് വുചിക് പറഞ്ഞു.
അല്കസാണ്ടര് വൂചികും സെര്ബിയയില് ഇതേ വിധിയിലൂടെ കടന്നുപോവുകയാണ്. 2014 മുതല് സെര്ബിയയില് ജനപ്രീതി നേരിയ പ്രസിഡന്റായി ഇരുന്ന അലക്സാണ്ടര് വൂചികിനെതിരെ വന് വിദ്യാര്ത്ഥി പ്രക്ഷോഭമാണ് അമേരിക്കന് ഡീപ് സ്റ്റേറ്റ് കൊണ്ടുവന്നത്. അമേരിക്കയിലെ എൻജിഒകളും അമേരിക്കയിലെ സിവില് സൊസൈറ്റി പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ശൃംഖലകളും അമേരിക്കന് ഇന്റലിജന്സ് ഏജന്സികളുമാണ് ഈ വിദ്യാര്ത്ഥി പ്രക്ഷോഭത്തിന് പിന്നില് പ്രവര്ത്തിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വര്ഷമായി സെര്ബിയയില് അലക്സാണ്ടര് വൂചികിന്റെ സര്ക്കാരിനെതിരെ വിദ്യാര്ത്ഥികള് നിരന്തരം കലാപം ചെയ്തുവരികയാണ്. ഈയിടെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞ അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രിയായി മത്സരരംഗത്തുണ്ട്. ഒക്ടോബര് 25നാണ് അവിടെ പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്.
അമേരിക്കന് ഡീപ് സ്റ്റേറ്റ് ജനപ്രീതിയുള്ള അലക്സാണ്ടര് വുചികിന്റെ സര്ക്കാരിനെ താഴെ വീഴ്ത്താന് അവിടെ ആഭ്യന്തരകലാപമുണ്ടാക്കിയതിന് ഒരു കാരണം അദ്ദേഹം റഷ്യയെ പിന്തുണച്ചതാണ്. അതുപോലെ ചൈനയുമായി ബിസിനസ് ബന്ധം പുലര്ത്തിയതാണ് മറ്റൊരു കാരണം.