തിരുവനന്തപുരം : കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷം മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന പിണറായി വിജയൻ നടത്തിയത് 30 വിദേശയാത്രകൾ. ഇതിൽ നാലെണ്ണം സ്വകാര്യയാത്രകളായിരുന്നു. നാലുതവണ ചികിത്സാർത്ഥവും അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയി. പിണറായി വിജയന്, ഭാര്യ കമല, പഴ്സനല് അസിസ്റ്റന്റ് വി.എം.സുനീഷ് എന്നിവര് വിദേശയാത്രയുടെ വിമാനക്കൂലി ഇനത്തില് റീഇമ്പേഴ്സ് ചെയ്തത് 1.15 കോടി രൂപ. 2016 മുതല് ഔദ്യോഗികം, സ്വകാര്യം, ചികിത്സാര്ഥം എന്നീ ആവശ്യങ്ങള്ക്കായി അമേരിക്ക ഉള്പ്പെടെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളില് സന്ദര്ശനം നടത്തിയതിന്റെ വിമാനക്കൂലിയായാണ് ഇത്രയും തുക കൈപ്പറ്റിയിരിക്കുന്നത്.
2018 ജൂലൈ 9 മുതല് 17 വരെ പിണറായി വിജയന് അമേരിക്കയിലും 2024 മേയ് 6 മുതല് 12 വരെ ഇന്തോനീഷ്യയിലും 12 മുതല് 18 വരെ സിംഗപ്പുരിലും 19 മുതല് 21 വരെ യുഎഇയിലും സ്വകാര്യസന്ദര്ശനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.
യുഎഇ, ബഹ്റൈന്, നെതര്ലന്ഡ്സ്, സ്വറ്റ്സര്ലന്ഡ്, ഫ്രാന്സ്, യുകെ, ജപ്പാന്, ദക്ഷിണ കൊറിയ, നോര്വെ, ക്യൂബ, സൗദി, ഒമാന്, ഖത്തര്, കുവൈത്ത് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലാണ് പിണറായി വിജയന് സന്ദര്ശനം നടത്തിയത്. 2016-21 കാലത്ത് പിണറായി വിജയനും സുനീഷും യുഎഇ, യുഎസ്, യുകെ, ജപ്പാന്, ദക്ഷിണ കൊറിയ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള സന്ദര്ശനങ്ങളുടെ വിമാനക്കൂലിയായി 12,91,681 രൂപയും 2021-26 കാലത്ത് പിണറായി, കമല, സുനീഷ് എന്നിവര് യുഎസ്, നോര്വെ, യുഎഇ, ക്യൂബ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്ക് 1,02,47,400 രൂപയുമാണ് റീഇമ്പേഴ്സ് ചെയ്തത്.
എ.കെ. ബാലൻ ആറ് യാത്രകളും കെ.ടി. ജലീൽ അഞ്ച് യാത്രകളും കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ 13 യാത്രകളും നടത്തിയപ്പോൾ വി.എസ്. സുനിൽകുമാറിന്റെ ആറ് യാത്രകളും സ്വകാര്യ ആവശ്യത്തിനായിരുന്നു. ഇ.പി. ജയരാജൻ ഏഴ് വിദേശയാത്രകളാണ് നടത്തിയത്. ഇ. ചന്ദ്രശേഖരൻ, മാത്യു ടി. തോമസ്, തോമസ് ചാണ്ടി എന്നിവർ ഓരോ വിദേശയാത്രകൾ മാത്രമാണ് നടത്തിയത്.
യുഡിഎഫ് സര്ക്കാര് അധികാരത്തില് വന്നതിനു ശേഷം ഇതുവരെ 9 മന്ത്രിമാരാണ് വിദേശയാത്ര നടത്തിയത്. ഇതില് പി.സി.വിഷ്ണുനാഥ് മാത്രമാണ് യുഎഇയിലേക്ക് ഔദ്യോഗിക യാത്ര നടത്തിയത്. മറ്റു യാത്രകള് മന്ത്രിമാര് സ്വന്തം നിലയില് നടത്തിയതാണ്.