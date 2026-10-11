ന്യൂദൽഹി : ദൽഹിയിൽ കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (സിജെപി) പ്രക്ഷോഭകർക്കെതിരായ പോലീസ് നടപടിയെക്കുറിച്ചുള്ള തെറ്റായ ആശങ്കകളെക്കുറിച്ച് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ മനുഷ്യാവകാശ ഹൈക്കമ്മീഷണറെ (ഒഎച്ച്സിഎച്ച്ആർ) ചോദ്യം ചെയ്ത് ഇന്ത്യ. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യമായി ഇന്ത്യ തുടരുന്നുവെന്നും അവിടെ സ്വതന്ത്ര മാധ്യമങ്ങളും ജനങ്ങൾക്ക് സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിക്കാൻ അവകാശമുണ്ടെന്നും ന്യൂദൽഹി പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ന്യായമായ നിയന്ത്രണങ്ങളും ഉണ്ടെന്നും ഇന്ത്യ അടിവരയിട്ടു.
ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ അനാവശ്യമായ ഇടപെടൽ എന്നാണ് ഒഎച്ച്സിഎച്ച്ആറിന്റെ പരാമർശങ്ങളെ ന്യൂദൽഹി വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ലോകത്തിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന വലിയ തോതിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളിലും ലോക സംഘടന ഗണ്യമായ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണമെന്നും ഇന്ത്യ പറഞ്ഞു.
“ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ, സമാധാനപരമായി ഒത്തുചേരാനുള്ള അവകാശം നമ്മുടെ ഭരണഘടന ഉറപ്പുനൽകുകയും ശക്തമായ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സ്വതന്ത്രമായ ഒരു ജുഡീഷ്യറി, സ്വതന്ത്ര മാധ്യമങ്ങൾ എന്നിവയാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു,”- ജനീവയിലെ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിരം ദൗത്യം X-ലെ ഒരു പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു.
കൂടാതെ എല്ലാ ജനാധിപത്യത്തിലെയും പോലെ, പൊതു ക്രമസമാധാനത്തിന്റെ താൽപ്പര്യാർത്ഥം ന്യായമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ ഈ അവകാശം വിനിയോഗിക്കുന്നു. അധികാരികൾ അവരുടെ ഭാഗത്ത്, നിയമം അനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, കൂടാതെ ഏതൊരു പരാതിയും പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങളുടെ കോടതികൾ എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാണെന്നും ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിനിധി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സിജെപി പ്രതിഷേധവും ഒഎച്ച്സിഎച്ച്ആറിന്റെ ആശങ്കകളും
രാജ്യവ്യാപകമായി നടന്ന സ്പെഷ്യൽ ഇന്റൻസീവ് റിവിഷൻ (എസ്ഐആർ) ഡ്രൈവിൽ പൊരുത്തക്കേടുകൾ ആരോപിച്ച് ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ (സിഇസി) ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ ശനിയാഴ്ച സിജെപി പ്രതിഷേധം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ദൽഹി പോലീസ് ജന്തർ മന്തറിൽ പ്രതിഷേധിക്കാൻ സിജെപിക്ക് അനുമതി നിഷേധിച്ചു.
തുടർന്ന് തലസ്ഥാനത്തുടനീളം പോലീസ് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി. സിജെപി സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ദിപ്കെ, സഹ-കൺവീനർമാരായ സൗരവ് ദാസ്, അശുതോഷ് രങ്ക എന്നിവരുൾപ്പെടെ നൂറുകണക്കിന് പേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു.