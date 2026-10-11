കാൺപൂർ: ഉത്തർപ്രദേശിലെ കാൺപൂരിൽ നിന്ന് ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം പുറത്തുവന്നു. ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ് കാർഷിക സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയുടെ (സിഎസ്എ) ഹോസ്റ്റലിൽ മുതല പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് വിദ്യാർത്ഥികളിൽ പരിഭ്രാന്തി സൃഷ്ടിച്ചു. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി വരുണ ബോയ്സ് ഹോസ്റ്റലിന്റെ കുളിമുറിയിൽ മുതലയെ കണ്ട ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഞെട്ടിപ്പോയി. ഉടൻ തന്നെ മറ്റ് വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചു. ഇതിനുശേഷം സർവകലാശാല ഭരണകൂടത്തെ അറിയിക്കുകയും മുതലയെ സുരക്ഷിതമായി നീക്കം ചെയ്യാൻ വനം വകുപ്പിനെയും മൃഗശാല ഭരണകൂടത്തെയും ബന്ധപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
എന്നിരുന്നാലും വളരെ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഉചിതമായ സംഘം എത്താത്തപ്പോൾ, വിദ്യാർത്ഥികൾ തന്നെ അതിനെ സുരക്ഷിതമായി നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ഈ സമയത്ത്, മുതല എങ്ങനെയോ ഒരു ചവറ്റുകുട്ടയിൽ പെട്ടു. എന്നാൽ വനം വകുപ്പിൽ നിന്നോ മൃഗശാല അധികൃതരിൽ നിന്നോ സഹായം ലഭിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ, വിദ്യാർത്ഥികൾ ഗൂഗിൾ വഴി ഓൾ ഇന്ത്യ സ്നേക്ക് അവയർനെസ് അസോസിയേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു. വിവരം ലഭിച്ചയുടനെ സംഘടനയുടെ ജീവനക്കാർ ദീക്ഷിത് ഹോസ്റ്റലിൽ എത്തി. അവർ മുതലയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി മൃഗശാല അധികൃതരെ ഏൽപ്പിച്ചു.
അതേ സമയം തന്നെ മുതല ക്യാമ്പസിൽ എത്തിയതിന്റെ കാരണം ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. യൂണിവേഴ്സിറ്റി അധികൃതരും ജീവനക്കാരും ഇപ്പോൾ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ചോദ്യം മുതല ഹോസ്റ്റൽ ബാത്ത്റൂമിൽ എങ്ങനെ എത്തി എന്നതാണ്. യൂണിവേഴ്സിറ്റി കാമ്പസിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന മൃഗശാലയുടെ അഴുക്കു ചാലിലൂടെയായിരിക്കും മുതല അവിടെ എത്തിയതെന്നാണ് സംശയിക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും, ഒരു അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിയൂ.
മുതലയെ മൃഗശാല അധികൃതരെ ഏൽപ്പിച്ചു. ഈ സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് മുതലയ്ക്ക് മൃഗശാലയ്ക്കുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുള്ള വഴികൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടതും ഭാവിയിൽ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ സുരക്ഷാ നടപടികൾ ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതും ആവശ്യമായി വന്നിട്ടുണ്ട്.