ദുബൈ : റിയാദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ ഹൂത്തികൾ നടത്തിയ മൂന്നാമത്തെ ആക്രമണത്തിൽ കുറഞ്ഞത് 12 പേരെ കൊല്ലുകയും 300 പേർക്ക് പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ അപലപിച്ച് ലോകരാജ്യങ്ങൾ. ഒരു ദശാബ്ദത്തിനിടെ രാജ്യത്ത് നടന്ന ഏറ്റവും മാരകമായ ആക്രമണമായിരുന്നു അത്.
ശനിയാഴ്ച മരിച്ചവരിൽ നാല് സൗദി പൗരന്മാരും ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് പേരും അമേരിക്ക, ജോർദാൻ, പലസ്തീൻ, സിറിയ, സുഡാൻ, ഈജിപ്ത് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഓരോ വ്യക്തിയും ഉൾപ്പെട്ടതായി സൗദി സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു.
യെമനിൽ യുദ്ധം രൂക്ഷമാകുന്നതിനിടെയാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത്. ഇറാൻ പിന്തുണയുള്ള ഗ്രൂപ്പിനെതിരെ യെമൻ സർക്കാർ നടത്തുന്ന കരയുദ്ധത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി സൗദി അറേബ്യ ഹൂത്തികൾക്കെതിരെ വ്യോമാക്രമണം നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനാണ് ഹൂത്തികൾ വിമാനത്താവളത്തിൽ ആക്രമണം നടത്തിയത്.
ആക്രമണത്തെ ഭയാനകം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് ട്രംപ്
ആക്രമണത്തെ ഭയാനകം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്, സൗദി അറേബ്യയുടെ യഥാർത്ഥ നേതാവായ കിരീടാവകാശി മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാനുമായി ഉടൻ സംസാരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഹൂത്തികൾക്കെതിരായ യുദ്ധത്തിൽ യുഎസ് ചേരണമോ എന്ന് വിലയിരുത്തുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അതേസമയം ഹൂത്തി ആക്രമണത്തിൽ ഒരു അമേരിക്കക്കാരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്നും ഈ നിന്ദ്യമായ ആക്രമണങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ പറഞ്ഞു.
“ഞങ്ങൾ സൗദി അറേബ്യൻ രാജ്യത്തിനും അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്കും ഒപ്പം നിൽക്കുന്നു, ഇരകൾക്കും അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു,”- അദ്ദേഹം എക്സിൽ എഴുതി.
യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ്
സൗദി അറേബ്യയിലെ സിവിലിയൻ വിമാനത്താവളങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള മാരകമായ ആക്രമണങ്ങൾ ഗുരുതരമായ വർദ്ധനവിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുവെന്ന് യെമനിലേക്കുള്ള ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പ്രത്യേക പ്രതിനിധി ഹാൻസ് ഗ്രണ്ട്ബെർഗ് പറഞ്ഞു.
കൂടാത്ത ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രാദേശിക സുരക്ഷയ്ക്ക് ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നു, അക്രമ ചക്രങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്നു, യെമനിൽ സമാധാന ശ്രമങ്ങളെ കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമാക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
ഈജിപ്ത്
ഹൂത്തി ആക്രമണങ്ങളെ ഈജിപ്ത് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ശക്തമായി അപലപിച്ചു. അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളുടെ നഗ്നമായ ലംഘനമാണ് ഇതെന്ന് കെയ്റോ വ്യക്തമാക്കി. പൗരന്മാരുടെ സുരക്ഷയെ അവഗണിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ അവർ കുറ്റപ്പെടുത്തി.
ഖത്തർ
ഹൂത്തി ആക്രമണങ്ങളെ ഖത്തർ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അപലപിച്ചു. സൗദി പരമാധികാരത്തിന്റെ ഗുരുതരമായ ലംഘനവും മേഖലയുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും, സാധാരണക്കാരുടെയും, സിവിൽ സൗകര്യങ്ങളുടെയും, വ്യോമയാനത്തിന്റെയും സുരക്ഷയ്ക്ക് നേരിട്ടുള്ള ഭീഷണിയാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു.
കൂടാതെ സൗദി അറേബ്യയോടുള്ള പൂർണ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരം, സുരക്ഷ, പ്രദേശങ്ങളുടെ സുരക്ഷ എന്നിവ നിലനിർത്താൻ രാജ്യം സ്വീകരിക്കുന്ന എല്ലാ നിയമാനുസൃത നടപടികളെയും പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ദോഹ പറഞ്ഞു.
പാകിസ്താൻ
ആക്രമണത്തെ പാകിസ്ഥാൻ ശക്തമായി അപലപിച്ചു. ഇതിനെ ഹീനമായ ഭീകരപ്രവർത്തനം” എന്നും “പ്രാദേശിക സമാധാനത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി എന്നും വിശേഷിപ്പിച്ചു.
ആക്രമണങ്ങളുടെ പേരിൽ റിയാദുമായി പരസ്പര പ്രതിരോധ കരാർ അടുത്തിടെ സജീവമാക്കിയ ഇസ്ലാമാബാദ്, സൗദി അറേബ്യയുമായി അചഞ്ചലമായ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതായി പാകിസ്ഥാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
ജോർദാൻ
ആക്രമണങ്ങളിൽ ജോർദാൻ രാജാവ് അബ്ദുള്ള സൗദി അറേബ്യയിലെ സൽമാൻ രാജാവിനും സൗദി കിരീടാവകാശി മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാനും അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുകയും റിയാദിന് തന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ പൂർണ ഐക്യദാർഢ്യം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു.
ഹൂത്തികളുടെ ക്രൂരമായ ആക്രമണത്തെ” അപലപിച്ച രാജ്യത്തിന്റെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം, ഇതിനെ അപകടകരമായ വർദ്ധനവ് എന്നും അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളുടെ നഗ്നമായ ലംഘനം എന്നും വിശേഷിപ്പിച്ചു.
ഒമാൻ
ആക്രമണത്തെ സുൽത്താനേറ്റ് അപലപിക്കുകയും മേഖലയുടെ സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിന്, ജ്ഞാനത്തിന്റെയും ആത്മനിയന്ത്രണത്തിന്റെയും ശബ്ദത്തിന് മുൻഗണന നൽകേണ്ടതിന്റെയും, സംഘർഷം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതിന്റെയും ആവശ്യകത ഊന്നിപ്പറയുകയും ചെയ്തു.
പലസ്തീൻ
പലസ്തീൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം സഹോദര രാജ്യമായ സൗദി അറേബ്യയോടുള്ള പൂർണ്ണ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷ, പരമാധികാരം, പൗരന്മാരുടെയും താമസക്കാരുടെയും സുരക്ഷ എന്നിവ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് രാജ്യം സ്വീകരിക്കുന്ന എല്ലാ നടപടികളെയും പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.
ജപ്പാൻ
ഹൂത്തികളുടെ ആവർത്തിച്ചുള്ള ആക്രമണങ്ങളെ സൗദി അറേബ്യയിലെ ജപ്പാൻ എംബസി ശക്തമായി അപലപിച്ചു. ഒരു സാഹചര്യത്തിലും സാധാരണക്കാർക്കെതിരായ ആക്രമണങ്ങൾ പൊറുപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു.