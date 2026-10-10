ന്യൂദൽഹി: തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര് ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന് ക്ലീന് ചിറ്റ് നല്കിയും എസ് ഐ ആര് പ്രക്രിയയെ പിന്തണച്ചും തുറന്ന കത്തുമായി 124 പേരടങ്ങുന്ന മുന് ഐഎഎസ്, എഎഫ്എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സംഘം. ഔദ്യോഗിക ജീവിതം പൂര്ണ്ണമായും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച ജോലികള്ക്കായി ഉഴിഞ്ഞുവെച്ച ഇവരുടെ കത്തുകളുടെ പല ഭാഗത്തും രാഹുല് ഗാന്ധിയെപ്പോലുള്ളവരുടെ ആരോപണം എത്ര ദുര്ബലമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെയും (ECI) അവര് നടത്തിയ വോട്ടർ പട്ടികയിലെ ‘പ്രത്യേക അതിതീവ്ര പുനപരിശോധനാ (SIR) നടപടിയെയും യ്ക്കുകയാണ് ഈ കത്ത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കൃത്രിമം സംബന്ധിച്ചുള്ള ആരോപണങ്ങള്ക്ക് വിശ്വസനീയമായ തെളിവുകൾ ഇല്ലെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
നേരത്തെ 42 ജഡ്ജിമാര് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ പിന്തുണച്ച് രംഗത്ത് എത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് 124 ഐഎഎസ്, ഐഎഫ് എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കത്ത് പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.
തെളിവുകളില്ലാത്ത ഇത്തരം ആരോപണങ്ങൾ ജനാധിപത്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുമെന്ന് അവർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. വോട്ടർ പട്ടികയിലെ ക്രമക്കേടുകളും ‘വോട്ട് ചോർച്ച’ (വോട്ട് മോഷണം) സംബന്ധിച്ച ആരോപണങ്ങളും ഉന്നയിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ പ്രതിഷേധിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഈ കത്ത് പുറത്തുവന്നത്. ഈ തർക്കം ദേശീയ തലസ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചിട്ടുണ്ട്; ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ജ്ഞാൻ കുമാറിനെതിരായ പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച നാല് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാരടക്കം നിരവധി പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളെ ശനിയാഴ്ച പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു.
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നതും ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീനുകൾ (EVM) സൂക്ഷിക്കുന്ന ‘സ്ട്രോംഗ് റൂമുകൾ’ സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതും ഉൾപ്പെടെയുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിപ്പിലും പഠനത്തിലും ഔദ്യോഗിക ജീവിതം ചെലവഴിച്ചവരാണ് ഈ മുൻ ഉദ്യോഗസ്ഥര് എല്ലാം.
“ഞങ്ങൾ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുമായും ബന്ധമുള്ളവരല്ല. തെളിവുകളില്ലാതെ തന്നെ നമ്മുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകള് ‘അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടു’ (rigged) എന്ന വാക്ക് ഇപ്പോൾ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്; അത് ആവർത്തിക്കുമ്പോഴെല്ലാം നമ്മളെല്ലാവരും പങ്കുവെക്കുന്ന ജനാധിപത്യത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന് മുറിവേൽക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇതെഴുതുന്നത്,” കത്തിൽ പറയുന്നു.
“കൃത്രിമം നടന്ന ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായി അറിയാം. സിനിമകളിലൂടെ മാത്രം നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്: ബൂത്തുകളിലെ നാടൻ തോക്കുകൾ , ഗുണ്ടാസംഘങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം, ബാലറ്റ് ബോക്സുകൾ നിറയ്ക്കുകയോ മോഷ്ടിക്കുകയോ ചെയ്യുക, വോട്ടർമാരെ തിരിച്ചയക്കുക തുടങ്ങിയവ അന്ന് സാധാരണമായിരുന്നു. ബൂത്ത് പിടിച്ചെടുക്കൽ അത്രയേറെ വ്യാപകമായതിനാലാണ് 1989-ൽ പാർലമെൻ്റ് അതിനെ കുറ്റകരമായ നടപടിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അക്രമം അരങ്ങേറുമ്പോൾ ജനാധിപത്യം നിശബ്ദമാകുന്നു,” കത്ത് തുടരുന്നു.
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിപ്പിലെ പുരോഗതിക്ക് തെളിവായി 2025-ലെ ബിഹാർ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ഈ സംഘം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി റീ-പോളിംഗ് (വീണ്ടും വോട്ടെടുപ്പ്) വേണ്ടി വന്നില്ലെന്നും, 1951-ന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന പോളിംഗ് ശതമാനം രേഖപ്പെടുത്തിയെന്നും, സ്ത്രീകളുടെ പങ്കാളിത്തം റെക്കോർഡ് തലത്തിലായിരുന്നെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.
“നിങ്ങൾ കൃത്രിമം നടന്നുവെന്ന് ആരോപിക്കുന്ന അതേ സംവിധാനം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വിജയം സമ്മാനിച്ചതും; അപ്പോൾ, നിങ്ങൾ സംശയിക്കുന്നത് ആ സംവിധാനത്തെയോ അതോ അതിന്റെ ഫലത്തെയോ എന്ന് സ്വയം ചോദിക്കുക. തങ്ങളുടെ വോട്ട് എണ്ണപ്പെട്ടില്ലെന്നോ വോട്ടിന് പ്രസക്തിയില്ലെന്നോ തെളിയിക്കുന്ന മതിയായ തെളിവുകളില്ലാതെ, ജനങ്ങളിലെ വികാരാധീനരായ വിഭാഗങ്ങളെ ഇളക്കിവിടാൻ ഉച്ചത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രചാരണങ്ങൾ നടത്തുന്നവർ ജനാധിപത്യത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിലൂടെ ജനങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞ ശേഷം പ്രസക്തി വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ശ്രമമാണിത്,” കത്തിൽ പറയുന്നു.
ഓരോ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെയും പോളിംഗ് ഏജന്റിന് പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനിലെ നടപടികൾ നിരീക്ഷിക്കാനും രേഖപ്പെടുത്തിയ വോട്ടുകളുടെ ഒപ്പിട്ട കണക്ക് കൈപ്പറ്റാനും കഴിയും. വോട്ടിംഗ് യന്ത്രങ്ങൾ സ്ട്രോംഗ് റൂമുകളിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് മുൻപ്, ഏജന്റുമാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലും അവരുടെ ഒപ്പുകളോടെയുമാണ് അവ സീൽ ചെയ്യുന്നത്. വോട്ട് എണ്ണുന്നതിന് മുൻപ് വോട്ടിംഗ് യന്ത്രങ്ങളിൽ അനധികൃതമായി ഇടപെടാനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നതിനായി, സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കും അവരുടെ പ്രതിനിധികൾക്കും നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് സ്ട്രോംഗ് റൂമുകളിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിൽ കൃത്രിമം കാണിക്കുന്നതിനുള്ള വലിയ ഗൂഢാലോചന നടക്കണമെങ്കിൽ, പ്രക്രിയയുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരും രാഷ്ട്രീയ പ്രതിനിധികളും സഹകരിക്കുകയോ മൗനം പാലിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്ന് കത്ത് വാദിക്കുന്നു.
“വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ഭരണകാലത്തുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും പരാജയപ്പെട്ട പാർട്ടികളുടെ സ്വന്തം ഏജന്റുമാരുടെയും മൗനം ഇതിന് ആവശ്യമായി വരും,” കത്തിൽ പറയുന്നു. “അത്തരമൊരു ഗൂഢാലോചനയും ഇതുവരെ തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല.”
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ബഹു-അംഗ ഘടനയെ ശരിവെച്ചുകൊണ്ട് 1995-ൽ സുപ്രീം കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച വിധി കത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നു. “ഒരാളുടെ മാത്രം കൈകളിൽ അധികാരം കേന്ദ്രീകരിക്കാതിരിക്കാനാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ ബഹു-അംഗ സമിതിയാക്കിയത്; ഈ ഘടനയെ 1995-ൽ സുപ്രീം കോടതി ശരിവെക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്,” ഉദ്യോഗസ്ഥർ എഴുതി.
മൂന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർമാരുടെ സാന്നിധ്യം വിഷയങ്ങൾ കൂട്ടായി പരിഗണിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നുവെന്നും, അതുവഴി ഏകപക്ഷീയമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറയുന്നുവെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.”ജയിക്കുമ്പോൾ സത്യസന്ധവും തോൽക്കുമ്പോൾ കൃത്രിമം നിറഞ്ഞതുമായ ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാകുക സാധ്യമല്ല.,” കത്ത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. .