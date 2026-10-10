ന്യൂദൽഹി: തലസ്ഥാനത്ത് കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടിയുടെ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടെ, ബിജെപി എംപി രവിശങ്കർ പ്രസാദ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾക്കെതിരെ രൂക്ഷമായ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടു. ഒരു ജനാധിപത്യത്തിൽ, രാജ്യം തെരുവുകളിൽ നിന്നല്ല, പാർലമെന്റിൽ നിന്നാണ് ഭരിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കൂടാതെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയത്തിന് ശേഷം പ്രതിഷേധങ്ങളെ ആയുധമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയ അദ്ദേഹം അരാജകത്വത്തേക്കാൾ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മാന്യതയ്ക്കും വിശ്വാസത്തിനും പൊതുജനങ്ങൾ മുൻഗണന നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. രാജ്യം അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് സമാനമായ ഒരു സാഹചര്യം അനുഭവിക്കുകയാണെന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രസ്താവനയ്ക്കും അദ്ദേഹം തിരിച്ചടിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായി ദൽഹിയിൽ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾ തലസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് അസൗകര്യം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ശനിയാഴ്ച ഒരു പത്രസമ്മേളനത്തിൽ രവിശങ്കർ പ്രസാദ് പറഞ്ഞു. കോൺഗ്രസ്, ആം ആദ്മി പാർട്ടി, സിജെപി, തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ്, ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികൾ എന്നിവയെ ലക്ഷ്യം വച്ചുകൊണ്ട്, പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നതിനുപകരം തെരുവുകളിൽ പ്രതിഷേധിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾക്കിടയിൽ ഐക്യമില്ലെന്നും എല്ലാവരും അവരവരുടെ രാഷ്ട്രീയ അജണ്ട പിന്തുടരുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.
പ്രതിപക്ഷത്ത് ഐക്യമില്ല
“രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ആളുകൾ മൂന്ന് ദിവസം ഇവിടെ തങ്ങി, പിന്നീട് സിജെപി വന്നു, അത് ആം ആദ്മി പാർട്ടിയെ നിഴൽ ബോക്സിംഗ് ചെയ്യുന്നു. രാവിലെ മുതൽ അവരുടെ നാടകം നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കണം, പിന്നീട് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളും മറ്റുള്ളവരും വന്നു, തുടർന്ന് മമത ബാനർജിയും സിപിഐയും മറ്റും വന്നു. പരാജയപ്പെട്ടവരും നിരാശരുമായ ഈ ആളുകൾ കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായി ദൽഹിയിലെ ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നു. അവരുടെ ഗൂഢാലോചന പരാജയപ്പെടുത്തിയതിൽ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ അഭിമാനിക്കുന്നു. ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മാന്യതയും ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും അരാജകത്വത്തിന് മേൽ വിജയം നേടി. പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെയാണ് ഞാൻ ഇത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.”- രവിശങ്കർ പ്രസാദ് പറഞ്ഞു.