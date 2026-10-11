നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ സ്കൂട്ടറിൽ കാറിടിച്ച് രണ്ട് യുവതികൾ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേർ മരിച്ചു. ഇജാസ്, ദേവിക, ഗോപിക എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഇവർ സഞ്ചരിച്ച സ്കൂട്ടറിലേക്ക് അമിതവേഗതയിൽ എത്തിയ മിനികൂപ്പർ ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നു. ഇന്ന് പുലർച്ചെ രണ്ട് മണിയോടുകൂടിയാണ് അപകടമുണ്ടായത്.
നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപമുള്ള ചായക്കടയിൽ നിന്നും ചായ കുടിച്ച ശേഷം അത്താണി ഭാഗത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് ഇവർ സഞ്ചരിച്ച സ്കൂട്ടറിനു പിറകിൽ കാർ ഇടിച്ചത്. മൂന്ന് പേരും സംഭവസ്ഥലത്തുതന്നെ മരിച്ചു. നാട്ടുകാരാണ് കാർ ഓടിച്ചിരുന്ന ഡ്രൈവറെ പിടികൂടി പോലീസിൽ ഏൽപ്പിച്ചത്. അപകടം നടക്കുമ്പോൾ ഡ്രൈവർ ലഹരിയിലായിരുന്നുവെന്നും, രാത്രികാലങ്ങളിൽ ഈ റോഡിൽ വാഹനങ്ങളുടെ മത്സരയോട്ടം പതിവാണെന്നും നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നു.
തൃക്കാക്കരയിലെ ‘സുക്കോയ’ എന്ന ക്രാഫ്റ്റ് ഷോപ്പിലെ ജീവനക്കാരാണ് മരിച്ച മൂവരും. കർണാടക സ്വദേശിയായ ഇജാസ്, പാലക്കാട് സ്വദേശി ഗോപിക, വയനാട് സ്വദേശി ദേവിക എന്നിവരാണ് അപകടത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഗോപികയുടെ മൃതദേഹം അങ്കമാലി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലും ഇജാസ്, ദേവിക എന്നിവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ ആലുവയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലുമാണ് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
മിനിക്കൂപ്പര് എന്ന അതിവേഗ ആഡംബര കാറാണ് അപകടമുണ്ടാക്കിയത്. കാറിന്റെ അശ്രദ്ധമായ ഡ്രൈവിംഗും അമിതവേഗതയുമാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു ദുരന്തത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തില് സ്കൂട്ടര് പൂര്ണ്ണമായി തകരുകയും യാത്രക്കാര് റോഡിലേക്ക് തെറിച്ചുവീഴുകയുമായിരുന്നു. മരിച്ച മൂന്ന് പേരുടെയും മൃതദേഹങ്ങള് പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടം നടപടികള്ക്കായി സമീപത്തെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.
രാത്രികാലങ്ങളില് നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവള പരിസരത്തും സമീപ പാതകളിലും വാഹനങ്ങളുടെ അമിതവേഗതയും മത്സരയോട്ടവും പതിവാണെന്ന് നാട്ടുകാര് ആരോപിക്കുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നിരവധി തവണ പരാതി നല്കിയിട്ടും അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ശക്തമായ നടപടികള് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും ആക്ഷേപമുണ്ട്. ലഹരി മാഫിയയുടെയും അശ്രദ്ധമായ ഡ്രൈവിംഗിന്റെയും ബാക്കി പത്രമാണ് അപകടം.