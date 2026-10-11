ന്യൂദൽഹി : മുത്തശ്ശിയുടെ മരണ വിവരം സി ജെ പി സ്ഥാപക നേതാവ് അഭിജിത് ദിപ്കെയെ അറിയിച്ചിരുന്നതായി ദല്ഹി പോലീസ്. സംസ്കാരച്ചടങ്ങുകള്ക്കായി നാട്ടിലേക്ക് പോകാന് ആവശ്യമായ സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം അത് നിരസിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു.
പോലീസ് കള്ളം പറയുന്നുവെന്ന ആരോപണവുമായി അഭിജിതിന്റെ മാതാവ് അനിത ദിപ്കെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. അഭിജിതുമായി ബന്ധപ്പെടാന് കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയാണെന്നും മരണവിവരം അറിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം തിരിച്ചെത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയില് സംസ്കാരച്ചടങ്ങുകള് മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും അനിത ദിപ്കെ പറഞ്ഞു.
ദിപ്കെയെ വിവരം ഉടന് തന്നെ അറിയിക്കുകയും സംസ്കാരച്ചടങ്ങുകളുടെ സമയക്രമം അദ്ദേഹത്തെ ധരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നതായി ദല്ഹി പോലീസ് പ്രസ്താവനയില് പറഞ്ഞു. മാനുഷിക പരിഗണന മുന്നിര്ത്തി നാട്ടിലേക്ക് പോകാന് ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാല്, ആ സഹായം സ്വീകരിക്കാന് അദ്ദേഹം വിസമ്മതിച്ചുവെന്നും പോലീസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.