ന്യൂദൽഹി: ഗോവയിലെ വസതിയിൽ വെച്ച് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ഉണ്ടായ ഗുരുതരമായ ഹൃദയാഘാതത്തെത്തുടർന്ന് അന്തരിച്ച മുതിർന്ന നടൻ നാനാ പടേക്കറുടെ വിയോഗത്തിൽ ദുഃഖിച്ച് രാജ്യം. തലമുറകളോളം ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളെ പടേക്കർ സമ്മാനിച്ചുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിയോഗത്തിൽ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു.
തന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തുറന്നുപറയുന്നതിലെ സത്യസന്ധതയ്ക്കും വ്യക്തതയ്ക്കും സഹപ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ ആദരിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന പടേക്കർ, താൻ വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഒരിക്കലും മടിച്ചിരുന്നില്ല. നാനാ പടേക്കറിനുണ്ടായിരുന്ന തീവ്രതയും വ്യക്തിത്വവും സവിശേഷമായ സാന്നിധ്യവും വളരെ കുറച്ച് അഭിനേതാക്കൾക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അദ്ദേഹം ഓരോ വേഷത്തിലും ശ്രദ്ധേയമായ വൈവിധ്യവും സർഗ്ഗാത്മകതയും കൊണ്ടുവരികയും തലമുറകളോളം ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളെ സമ്മാനിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി അനുശോചിച്ചു.
തന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തുറന്നുപറയുന്നതിലും, വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഒട്ടും മടി കാണിക്കാത്തതിലും അദ്ദേഹം പ്രശംസ പിടിച്ചുപറ്റിയിരുന്നു. ഹിന്ദി, മറാത്തി സിനിമകൾക്ക് നാനാ പടേക്കർ നൽകിയ സംഭാവനകൾ വളരെ വലുതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിയോഗം വലിയൊരു ശൂന്യതയാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എണ്ണമറ്റ ആരാധകർക്കും എന്റെ അനുശോചനം – മോദി തന്റെ അനുശോചന സന്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞു.