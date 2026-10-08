തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യാജ ഒപ്പ് വിവാദത്തിൽ തനിക്കെതിരെ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച നഗരസഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എസ്.പി. ദീപക്കിനെതിരെ നിയമനടപടിയുമായി മേയർ വി.വി. രാജേഷ്. അഞ്ച് കോടി രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ട് ദീപക്കിനെതിരെ മേയർ മാനനഷ്ടക്കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു. അഡ്വ. സെന്തിൽ കുമാർ മുഖേനയാണ് നിയമനടപടി സ്വീകരിച്ചത്.
കാപ്പ കേസിൽ പ്രതിയായി ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ബിജെപി കൗൺസിലർ ആർ. സുഗതനുവേണ്ടി കൗൺസിൽ അറ്റൻഡൻസ് രജിസ്റ്ററിൽ വ്യാജ ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയെന്നും മേയറും നഗരസഭാ സെക്രട്ടറിയും ഇതിന് ഒത്താശ ചെയ്തെന്നുമായിരുന്നു എസ്.പി. ദീപക്കിന്റെ ആരോപണം. പരാതിയിൽ പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്തിയ മ്യൂസിയം പോലീസ് മേയർ വി.വി. രാജേഷ്, വാഴോട്ടുകോണം കൗൺസിലർ ആർ. സുഗതൻ, നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി എന്നിവർക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരുന്നു.
എന്നാൽ, തനിക്കെതിരായ ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും തന്റെ വ്യക്തിപ്രതിച്ഛായയും നഗരസഭാ ഭരണസംവിധാനത്തിന്റെ വിശ്വാസ്യതയും തകർക്കാനുള്ള ബോധപൂർവമായ ശ്രമമാണ് നടന്നതെന്നുമുള്ള നിലപാടിലാണ് മേയർ. അറ്റൻഡൻസ് രജിസ്റ്ററിലെ ഒപ്പ് വ്യാജമല്ലെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ രജിസ്റ്റർ ഫോറൻസിക് പരിശോധനയ്ക്ക് അയക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നും വി.വി. രാജേഷ് നേരത്തേ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതുകൊണ്ടുമാത്രം ആരോപണങ്ങൾ തെളിയിക്കപ്പെടുന്നില്ലെന്നിരിക്കെ, രേഖകളുടെ ആധികാരികത ശാസ്ത്രീയമായി പരിശോധിക്കണമെന്ന നിലപാടാണ് മേയർ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നത്. ആരോപണങ്ങൾ നിയമപരമായി നേരിടുന്നതിനൊപ്പം തന്റെ ഭാഗം കോടതിയിൽ തെളിയിക്കാനുള്ള നീക്കമായാണ് മാനനഷ്ടക്കേസിനെ വിലയിരുത്തുന്നത്.
രാഷ്ട്രീയ ആരോപണങ്ങൾക്കപ്പുറം വസ്തുതകളും രേഖകളും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള അന്വേഷണം വേണമെന്ന ആവശ്യം ഈ സംഭവത്തോടെ വീണ്ടും ശ്രദ്ധേയമാകുകയാണ്. മാനനഷ്ടക്കേസിൽ കോടതിയുടെ തുടർനടപടികളും പോലീസ് അന്വേഷണത്തിന്റെ കണ്ടെത്തലുകളും ഇനി നിർണായകമാകും.