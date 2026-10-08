ചെന്നൈ: ഒരു മതത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മതത്തിലേക്ക് ആളുകളെ പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിൽ ഏർപ്പെടുന്ന മതസംഘടനകൾക്ക് വിദേശ സംഭാവന സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള FCRA രജിസ്ട്രേഷൻ അനുവദിക്കാനാകില്ലെന്ന് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി. രാജ്യത്തിന്റെ മതനിരപേക്ഷ ഘടനയെയും സാമൂഹിക സൗഹാർദത്തെയും ബാധിക്കാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളുള്ള സംഘടനകൾക്ക് FCRA രജിസ്ട്രേഷന് അർഹതയുണ്ടാകുമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
കൊടൈക്കനാൽ ആസ്ഥാനമായ കൻസിയോൺ പബ്ലിക് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് സമർപ്പിച്ച FCRA ഹർജി തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് ജസ്റ്റിസുമാരായ ജി.ആർ. സ്വാമിനാഥനും എം.ഡി. സുമതിയും ഉൾപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെ നിരീക്ഷണം. 2021ൽ സ്ഥാപിതമായ ട്രസ്റ്റിന്റെ അപേക്ഷ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം നിരസിച്ചതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു ഹർജി. മതപരമായ സംഘടനയും പ്രധാനമായും സാംസ്കാരിക, വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സ്ഥാപനവും തമ്മിൽ വ്യക്തമായ വ്യത്യാസം വേണമെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
വേദാന്തം, ഭഗവദ്ഗീത, ഉപനിഷത്തുകൾ, യോഗ തുടങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ വിജ്ഞാന പാരമ്പര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തെ അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ-സാംസ്കാരിക വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനാകുമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.ട്രസ്റ്റ് തങ്ങൾ സെൻ ബുദ്ധമത തത്ത്വചിന്ത പിന്തുടരുന്ന സ്ഥാപനമാണെന്ന് വാദിച്ചെങ്കിലും കോടതി സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മതപരമായ സ്വഭാവമുള്ളതാണെന്ന് വിലയിരുത്തി.
സംഘടനയുടെ യഥാർഥ സ്വഭാവവും പ്രവർത്തനങ്ങളും FCRA അപേക്ഷയിൽ പൂർണമായും കൃത്യമായും വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകിയാൽ അപേക്ഷ നിരസിക്കാമെന്നും ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം, മതപരിവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യവസ്ഥകൾ ഒരു മതത്തിന് മാത്രം ബാധകമല്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. മതപരിവർത്തന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഹിന്ദു സംഘടനകൾക്കും FCRA രജിസ്ട്രേഷൻ ലഭിക്കില്ലെന്ന് ‘ഘർ വാപസി’യെ ഉദാഹരണമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കോടതി നിരീക്ഷിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
വിദേശ സംഭാവനകളുടെ ദുരുപയോഗവും FCRA വ്യവസ്ഥകളുടെ ലംഘനവും സംബന്ധിച്ച് സമീപകാലത്ത് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ കേസുകൾ അന്വേഷിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ വിധി ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. എന്നാൽ ഈ കേസിൽ ട്രസ്റ്റ് മതപരിവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുവെന്ന് കോടതി അന്തിമമായി കണ്ടെത്തിയെന്നതിലുപരി, സംഘടനയുടെ യഥാർഥ സ്വഭാവവും പ്രവർത്തനങ്ങളും കൃത്യമായി വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും FCRA വ്യവസ്ഥകളുടെ പ്രയോഗവുമാണ് പ്രധാനമായും പരിഗണിക്കപ്പെട്ടത്.