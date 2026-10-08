കൊച്ചി: കുട്ടികളെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ലൈംഗിക ചൂഷണവും മറ്റ് നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളും തടയുന്നതിനായി ഓൺലൈൻ സുരക്ഷാ നടപടികൾ ശക്തമാക്കി മെറ്റ. ഫേസ്ബുക്ക്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം തുടങ്ങിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലെ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും കുറ്റവാളികളുടെ തന്ത്രങ്ങളെ മുൻകൂട്ടി തിരിച്ചറിയുന്നതിനുമായി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (എഐ), ലാർജ് ലാംഗ്വേജ് മോഡലുകൾ (എൽഎൽഎം), എഐ അധിഷ്ഠിത റെഡ്-ടീമിങ് സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതായി കമ്പനി അറിയിച്ചു.
പരസ്യങ്ങളിലും മറ്റ് ഓൺലൈൻ ഉള്ളടക്കങ്ങളിലും ഒളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സംശയാസ്പദമായ ലിങ്കുകളും കുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ഉള്ളടക്കങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്ന സൂചനകളും കണ്ടെത്താൻ പുതിയ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന അക്കൗണ്ടുകൾക്കെതിരെ വേഗത്തിൽ നടപടിയെടുക്കാനും സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാക്കാനും ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
മെറ്റ പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ പ്രകാരം, 2026 ജനുവരി മുതൽ ജൂൺ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഫേസ്ബുക്കിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലുമായി കുട്ടികളുടെ ലൈംഗിക ചൂഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏകദേശം 53 ലക്ഷം ഉള്ളടക്കങ്ങൾക്കെതിരെ കമ്പനി നടപടി സ്വീകരിച്ചു. ഇതിൽ 98 ശതമാനത്തിലധികവും ഉപയോക്താക്കൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മെറ്റയുടെ സംവിധാനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇതേ കാലയളവിൽ ആഗോളതലത്തിൽ 3.32 കോടി ഉള്ളടക്കങ്ങൾക്കെതിരെയും നടപടി സ്വീകരിച്ചു.
നിയമവിരുദ്ധമായ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി ഫോട്ടോഡിഎൻഎ (PhotoDNA), ഫോട്ടോ-വീഡിയോ മാച്ചിങ് സാങ്കേതികവിദ്യകൾ എന്നിവയും കമ്പനി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. നേരത്തേ തിരിച്ചറിഞ്ഞ നിയമവിരുദ്ധ ദൃശ്യങ്ങളുമായി പുതിയ ഉള്ളടക്കങ്ങളെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അവയുടെ പുനർപ്രചാരണം തടയാൻ ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു.
കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി നാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ മിസ്സിംഗ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റഡ് ചിൽഡ്രൻ (NCMEC), ഇന്ത്യൻ സൈബർ ക്രൈം കോർഡിനേഷൻ സെന്റർ (I4C) തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളുമായുള്ള സഹകരണവും മെറ്റ ശക്തിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ ബന്ധപ്പെട്ട നിയമപാലക ഏജൻസികൾക്ക് ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിനും കുറ്റവാളികളെ നിയമത്തിന് മുന്നിലെത്തിക്കുന്നതിനുമാണ് ഈ സഹകരണം.
കുട്ടികൾക്കും യുവജനങ്ങൾക്കും സുരക്ഷിതമായ ഡിജിറ്റൽ അന്തരീക്ഷം ഒരുക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ പ്രതിരോധ നടപടികൾ തുടരുമെന്നും ഓൺലൈൻ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുമെന്നും മെറ്റ വ്യക്തമാക്കി.